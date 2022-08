Marea que aleja contagios

De nuevo tuvimos la oportunidad de visitar la bella playa de Telchac, ya han pasado a limpiar y el olor a marisco ha disminuido, el mar va agarrando de nuevo la hermosa coloración turquesa que representa tanto a esta zona, sin embargo aún no resulta un buen momento de meterse a bañar.

Le dije a mi esposa: qué tristeza, no hemos podido disfrutar del mar como cada año y no solo eso, pobre de la gente que vive del mar, del turismo. Cuántos restaurantes tendrán que cerrar, cuánto turismo se ha alejado, esta fecha del año era su esperanza para mejorar la economía que la Covid-19 lastimó. Muy sabiamente, mi esposa me respondió: ciertamente causa mucho dolor y tristeza, en especial por esas personas, aunque también hay que ver el lado positivo de todo esto, los casos de SARSCoV-2 iban en aumento, hemos visto cómo sí hay personas que han muerto en estos últimos días y, gracias a la marea roja, al no haber conglomeraciones gigantes de personas en la playa, los casos no siguen creciendo. Si bien la marea roja ha sido un dolor en el bolsillo para unos, se ha vuelto la salvación indirecta para otros.

Pienso que tiene razón, Dios o la naturaleza es muy sabio y nos permitió un espacio para detenernos. Si los casos de Covid y de viruela símica van aumentando imaginen cómo estaríamos si como cada año viajáramos a la playa. Recordemos de qué forma estuvo el coronavirus en el verano pasado, a cuantos perdimos y este año nos acordamos desde nuestro corazón.

Ahora sale una nueva oportunidad para los yucatecos, la de esperar unas semanas a que la marea roja se aleje por completo e iniciar paquetes, promociones, movimientos novedosos para atraer al turismo. Parecemos tontos, los negocios locales se quieren aprovechar de la economía de quienes vivimos aquí, bien podríamos aprender de nuestros vecinos de Quintana Roo, con descuentos que valen la pena y no unos ridículos como los del Sendero Jurásico, que en precios se vuelve excluyente. Si el Gobierno de Progreso quiere atraer a la gente, sus atracciones urgentemente tienen que ser pensadas para la ciudadanía de todo tipo de poder adquisitivo. Lo mismo para los paseos en lancha, los descuentos en los restaurantes, los paseos turísticos, etc.

La economía no está deshecha por culpa de la marea roja, al contrario, se trata de una nueva oportunidad para crecer como sociedad, aunque sea unos días después y con menos contagios.