"Buzz Lightyear": un viaje de nostalgia

Cargada de nostalgia, la semana pasada “Buzz Lightyear” llegó a las salas de cine, pero eso no fue lo único que trajo. Este film vino con un gran escándalo alrededor, por lo que tuvo como consecuencia ser prohibida en 14 países, y no lograr la taquilla esperada. Sin embargo, hoy hablamos sobre ella dejando a un lado los temas controversiales (los cuales, desde mi punto de vista, ya no deberían serlo) para centrarnos en lo que es y lo que no es este proyecto cinematográfico.

La historia dirigida por Angus MacLane, y en donde escuchamos las voces de Chris Evans (sí, de nuevo siendo un superhéroe), Taika Waititi, James Brolin, Keke Palmer, Peter Sohn y Efrén Ramires, entre otros; nos cuenta sobre Buzz, el héroe que inspiró el juguete, y nos da a conocer la historia de este legendario “Guardián Espacial”, narrada como una apasionante aventura intergaláctica. “El mundo de Buzz siempre me ha fascinado”, ha declarado el director Angus MacLane. “En Toy Story se vislumbraba apenas la historia de este Guardián Espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo”. ¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear?

La animación que vemos en este largometraje es impactante, claro, es Disney y sabe lo que hacen, ya que sin ser una animación realista logra que el espectador se sorprenda más de una vez a lo largo de la historia, pues vemos la evolución del personaje desde las entregas de su historia original (Toy Story) hasta el día de hoy, y claro, es algo muy ameno.

Otra cosa que debemos mencionar es el acertado cast que nos han ofrecido, pues Chris Evans no podemos verlo como algo más que no sea un superhéroe y, además, vemos otros experimentados actores del ramo, como Taika Waititi (Hitler, en Jojo Rabbit) que lo vuelve a hacer y logra conectar con la audiencia desde un primer momento.

Claro, en la historia juegan distintas cosas, en este caso la nostalgia se vuelve muy importante al momento de entrar a la sala de cine, sobre todo, para aquellos niños que hace casi 20 años vieron la historia de los juguetes.

También tenemos la cuestión de los “escándalos” que ha traído la película consigo, sin embargo, desde mi perspectiva debemos dejar todo a un lado y sentarnos a ver una historia completa, bien animada, con un buen guion y un buen reparto.

Calificación: cuatro estrellas.