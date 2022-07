Marvel regresó a la gran pantalla con un nuevo título: “Thor: Love and Thunder”, en donde vemos a Chris Hemsworth en su ya conocido papel, y otros en el reparto, como Natalie Portman, Taika Waititi, Tessa Thompson y Russel Crowe. En este largometraje observamos también a Waititi como director.

Según la sinopsis oficial de Marvel, nos dicen que “Thor: Love and Thunder” muestra al Dios del Trueno en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, el Dios Carnicero, que busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de rey Valkyrie, Korg y su ex novia Jane Foster, quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjölnir, como la poderosa. Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Si algo podemos decir es que Taika Waititi hace un tremendo trabajo en la nueva entrega en solitario del Dios del Trueno, pues logra llevar la trama a un nivel increíble de comprensión respecto al personaje, haciendo que resulten dos horas de película muy llevaderas, pero, sobre todo, que el espectador pueda sumergirse dentro de la trama, el mundo y todo lo que nos enseña el guion; por eso también puedo decir que la trama escrita es un punto muy fuerte en esta entrega.

Las interpretaciones son buenas, pero algo que tenemos que reconocer es la preparación física que Natalie Portman tuvo que realizar para poder interpretar su papel. Por otro lado, tenemos a Chris Hemsworth, quien nos presenta un buen papel en pantalla. Ambos protagonistas comparten una química increíble, lo que causa que los espectadores sientan mayor interés durante los 120 minutos en los que se desarrolla la historia.

Respecto a los efectos especiales que nos presentan no tenemos mucho por decir, pues al ser una película de Marvel todo está perfectamente en su lugar y muy bien trabajado, justo como ya nos han acostumbrado.

Definitivamente Taika Waititi hizo un trabajo estupendo con este largometraje (aunque no me sorprende, pues Waititi siempre sabe cómo hacerlo) donde nos presenta una buena historia, con buenos personajes y buenos efectos especiales. Sin duda, “Thor Love and Thuner” es un golpe de identidad creativa y un tanto diferente a las historias que estamos acostumbrados.

Calificación: cuatro estrellas.