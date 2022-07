Ya llegó a las salas de cine mexicanas una de las películas más esperadas; la cinta biográfica de Elvis Presley, interpretado por Austin Butler y dirigida por Baz Luhrmann. En este largometraje vemos un elenco conformado por Tom Hanks, Dacre Montgomery, Olivia DeJonge, Kodi SmitMcPhee y Luke Bracey.

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker, la cual abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley (Olivia DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Esta biopic se une a las más esperadas, justo como pasó con Freddy Mercury, pues explora la historia de esta estrella desde sus inicios hasta su fama mundial y cómo logró hacer historia.

Si algo podemos decir en primer lugar es la forma en la que la actuación de Austin Butler, quien se encarga de darle vida al personaje principal, es bastante notable, pues definitivamente logra enmarcar lo que todos conocemos acerca de él.

El guion es bueno, pero puede no resultar agradable para una parte del público, pues por momentos retrata muchos eventos en poco tiempo, y en otros hace sentir que la historia no avanza, además de que no nos cuenta nada nuevo, sin embargo, me atrevo a decir que es una forma de retratar cierta parte de la personalidad de esta estrella.

La banda sonora es excepcional (obvio tenía que serlo, pues está conformada por las canciones de Elvis) y logra meter al espectador por completo en la historia. Esto también se da por el montaje y la edición que realizaron para esta biopic.

En definitiva, es un largometraje que se va a disfrutar, ya que es una pieza completa, con buenas actuaciones, buena música y una historia que vale completamente la pena conocer, pues además de todo, saldremos del cine sabiendo un poco más de la historia del rey.

Agrégala a tu lista ahora mismo y disfrútala, seguramente será un título que todos van a recordar por bastante tiempo y que se convierte en un contendiente para la temporada de premios.