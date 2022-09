“La chica salvaje”: la adaptación de un best seller

“La chica salvaje”, una adaptación cinematográfica del libro que lleva el mismo nombre, se estrenó esta semana en los cines nacionales (esta película también fue estrenada en México con un tiempo de atraso). Este film es dirigido por Olivia Newman y cuenta con un reparto conformado por Daysi Edgar-Jones, Taylos John Smith, Harris Dickinson y David Starthaim, entre otros.

“La chica salvaje” nos cuenta la historia de Kya, una niña abandonada que se cría sola hasta convertirse en adulto en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Después de años de ser la niña del pantano que embrujaba a Barkley Cove, la resiliente Kya se queda aislada de la comunidad. Atraida a dos hombres jóvenes del pueblo, Kya se abre a un nuevo y sorprendente mundo; pero cuando uno de ellos es encontrado muerto, ella inmediatamente es señalada como la principal sospechosa por toda la comunidad. Mientras se desarrolla el caso, la verdad de lo que realmente sucede es poco clara y amenaza con revelar los muchos secretos que se esconden en el pantano.

“La chica salvaje” se convirtió en una de las películas más esperadas del año, venía con un gran cartel, contaba una historia adaptada de un best seller (siempre llama la atención) y la canción principal fue compuesta e interpretada por Taylor Swift.

La adaptación que se realizó no logró cumplir con las expectativas, pues hicieron a un lado mucho material que era importante al momento de contar la historia. Esto, claro, causa que lo que nos presentan se sienta incompleto y que los espectadores (no lectores) no comprendan del todo lo que sucede en pantalla.

Las actuaciones que vemos en pantalla son buenas, logran cumplir con lo que se necesita, sin embargo, como mencioné el guion no consigue ser redondo, causando que el reparto no pueda ofrecer un mejor trabajo de interpretación.

En sí, podemos decir que la cinta no cumplió con las expectativas que se tenía, es decir, tiene algunos puntos a favor como lo es la fotografía y la banda sonora, pero deja sueltos otros puntos más importantes como el guion y las actuaciones, cuestiones que son el punto clave cuando se trata de contar una historia.

“La chica salvaje” es una adaptación que pasará a la lista, sin embargo, no será recordada por mucho después de salir de la sala. Calificación: dos estrellas.