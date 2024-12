La gente ya está con todo con el ambiente navideño y, dicho sea de paso, andan como locos en la calles. Es muy recomendable, mis estimados lectores, que anden con calma y salgan con tiempo para no estar a las carreras, que eso luego puede ocasionar un percance, y para qué quiere uno más problemas, masinó.

Mare, y hablando de problemas, han estado retentados los grillos de la política nacional y local, no es de extrañarnos, ya que recordemos que a fin de año es cuando empiezan los jaloneos para decidir los presupuestos que se van a ejecutar a nivel federal, estatal y municipal, y de qué manera están esos jaloneos.

Ha sido muy sonado el tiro que se están dando dos trenes dentro de Morena como son Adán Augusto y Ricardo Monreal, al acusar uno a otro de opacidad en el uso del recurso, como el tema de los elevadores con un costo de 99 millones de pesos, de los cuales Monreal dice que no hay nada chueco, esa obra fue recibida por Adán Augusto en septiembre y sin observaciones, lo que indicaría que todo está correcto.

El tema es la reducción en el presupuesto del Senado, pero no hay tal, ya que el año pasado fue de 4,900 millones, y este 20224, de 5,100 millones de pesos; el motivo es una partida extra que pidió el senador por 125 millones de pesos. La verdad, en medio de mi atmósfera rodeada de estulticia me pregunto ¿para qué quiere el senador 5 mil millones?, sé que está el gasto corriente, pero tanto dinero ¿para qué?, tiene 200 millones más este año, no entiendo en qué puede gastar tanto dinero el Senado, que se supone es un tema más legislativo.

Y en el terruño no dejan hacer la aplicación de un nuevo porcentaje en el valor catastral de los predios, en una ciudad que necesita el recurso para seguir operando como capital de Estado, ¿es en serio? Que los diputados locales sólo le dieron su rebajón a Mérida y se traen un tema muy politizado, que para defender a los meridanos, y no escuchamos que los diputados se manifiesten en contra de los 5 mil millones que tendrá de presupuesto el Senado de la República, y sale a la luz que se querían pagar desplegados en un periódico para atacar a la Alcaldesa de Mérida, pero que no lo pagaría el Congreso, se dice que presuntamente lo pagaría el Gobierno.

Creo que tanto Cecilia Patrón como Joaquín Díaz tienen la intención de trabajar duro para dar resultados, pero estos enredos y grilla legislativa sólo daña al pueblo; debemos de tener legisladores con más nivel político y no grilleros de patio; sin ser gran conocedor te das cuenta que ya inició el proceso electoral con miras al 2027 y quieren ganar Mérida, y no se le hace mal, lo que no me parece es que quieran hacerlo mediante maniobras chuecas al querer ahorcar con el presupuesto a la joya de la corona. Necesitamos acciones, necesitamos resultados, necesitamos más política social y menos grilla, masinó