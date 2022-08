Enrique Vera

“La verdad no puede hallarse más que en la pasión (...) Por eso que la verdad existencial tiene necesariamente un carácter dramático. Los problemas existenciales, son apasionados”, decía Soren Kierkegaard.

La pasión, una de las palabras más emotivas del diccionario. Pasión significa “un cuerpo al cual le suceden cosas”; es por eso que al martirio al que se le comete al hijo de Dios, se le conoce como “La Pasión de Cristo”: un cuerpo apasionado al cual le suceden cosas.

El filósofo danés hizo de su atribulada vida una obra imprescindible para el devenir de la filosofía y para la psicología. Kierkegaard propone aceptar el dilema de la existencia: “la angustia es el vértigo de la libertad”.

Para Nietzsche el eterno retorno consistía en que la historia no se repite nunca; rima, pero no se repite. Hay algo que vuelve, pero que no es lo mismo. Hay algo que permanece en el tiempo y algo que siempre está cambiando.

Al final lo más importante del existencialismo es entender una cosa: tener consciencia de tu finitud como ser humano y comprender que estamos arrojados al mundo (Heiggeder) y existir, el tedio del alma, implica un peso, una gravedad de la cual hay que hacerse responsable.

Juan Villoro, se preguntaba: ¿cómo flota un mexicano? Para hablar de la prima hermana del éxito en México: la sospecha; un pretexto exquisito para abrir la conversación sobre “Gravity”, la película de Alfonso Cuarón interpretada extraordinariamente por Sandra Bullock.

Villoro escribe: “Al igual que 2001: Odisea del espacio, la película de Cuarón parte de un problema técnico para llegar a un desafío del espíritu. La gravedad es un tema existencial. Al respecto hay que decir que los mexicanos lidiamos de manera peculiar con la atracción de la corteza terrestre. O la aceptamos por completo y dormimos la siesta en la calle principal del pueblo, o la sobrellevamos a medias con ese lastre del alma que recibe el craso nombre de hueva. Existir pesa, para qué más que la verdad… La ingravidez debería ser una liberación; el paraíso donde se avanza nadando de muertito. Y ahí entra el audaz sesgo de Cuarón: contra lo que podríamos suponer, flotar es un infierno; cada quién debe asumir su propio peso”. Vivimos en un mundo que intenta por todos los medios evitar la angustia, pero es solo a través de ella por la cual podemos reconocer la fragilidad y la belleza de la vida misma.