Defender al planeta o al lado oscuro

Los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas; seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, sus tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital: grupos de talamontes locales o regionales impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios, cada conflicto ambiental es una batalla entre los intereses corporativos o privados y el bienestar de los ciudadanos convertidos en voceros, defensores y militantes de la naturaleza. En estas batallas el Estado actúa casi siempre del lado de los primeros y bajo los escudos justificativos del “progreso”, la “modernización” y el “desarrollo”. Cuando los intereses de la ganancia económica no logran corromper a abogados, jueces, presidentes municipales, funcionarios públicos o bien dividir a las comunidades en resistencia, emplean el último recurso que les queda: la intimidación, la cárcel, el secuestro, la amenaza y el homicidio de líderes, abogados defensores y aún de funcionarios honestos.

En México existen problemas ecológicos y la mayor parte de estos suponen conflictos de tipo socioambiental, las causas de estos conflictos son por lo regular las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones tanto nacionales como extranjeras frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello los organismos estatales por lo general o se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales. El registro y análisis de los conflictos hacen posible ubicar tanto a las empresas y corporativos que depredan recursos y procesos naturales como a las organizaciones que los protegen y defienden.

Tal vez lo podríamos definir al “lado oscuro” del ser humano, como al lugar de la naturaleza humana donde viven todos los antivalores que contribuyen a construir la cárcel que aprisiona al ser humano, volviéndolo esclavo de sus pasiones, vicios e inclinaciones humanas tales como; los apegos, deseos, obsesiones, banalidades, caprichos, lujurias, codicias, avaricias,narcisismo, egolatrías, especialmente el lado oscuro se vuelve una tentación muy apetecible cuando el ser humano tiene autoridad y/o poder que le permite obtener todos aquellos satisfactores que le inventa sus pasiones valiéndose de dicho poder.

Estas líneas no sólo son sobre la Tierra y cómo salvarla de su destrucción por el hombre, al contrario, el enfoque es rechazar la separación artificial entre un “objeto” llamado naturaleza y un “sujeto” llamado humanidad, propongo, querido lector, la interconexión e interpenetración originaria e inseparable entre estas dos esferas del mundo, nuestro reto principal entonces, no sería salvar al mundo de la depredación humana, sino articular una nueva visión dialéctica que valora y protege tanto las maravillas de la humanidad como los tesoros del mundo como dos elementos de un sistema dinámico que rebasa y supera ambas esferas.