Morena y su 4T tienen como discurso el combate a la corrupción, la democracia participativa, donde el pueblo sabio se manifiesta, no mentir, no traicionar, y según ellos tienen como prioridad la atención a los pobres y a los desamparados. Pues bien, en su proceso para darle continuidad a los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen que van a elegir al o la [email protected] de la Defensa de la Transformación (CDT), en otras palabras, a quien será su [email protected] [email protected] presidencial.

Para empezar, a cada uno de los precandidatos de Morena, la ex jefa de gobierno de la CdMx Claudia Sheinbaum; el ex canciller Marcelo Ebrard; el senador con licencia Ricardo Monreal; y al secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, ambos cargos con licencia, se les va a dar 5 millones de pesos para que gasten con el fin de ser reconocidos. En total, sólo ahí se otorgan 20 millones.

Pero en todos estos gastos que realizan los integrantes de Morena –quienes dicen tener primero a los pobres-, no se registran las más de 50 mil bardas que tiene por todo el país Claudia Sheinbaum, ya que si cada barda cuesta 2,000 pesos, estaríamos hablando que sólo ella en bardas ya gastó 100 millones de pesos, más las lonas que se ven en varias partes. En el caso de Adán Augusto, se sabe que tiene más de 10 mil bardas pintadas, a 2 mil cada una, lo que equivale a 20 millones de pesos, pero, además, los más de 7 mil espectaculares que tiene por el país, cuyo alquiler es de 25 mil pesos al mes cada uno, y otros 15 mil, suponiendo que el costo en promedio es de 20 mil pesos, en total suma 140 millones de pesos, más las bardas del tabasqueño, que está gastando por defender a la 4T, unos 160 millones de pesos.

En el caso de Marcelo Ebrard, sus bardas en el país son casi 5 mil, por lo que estaría erogando 10 millones de pesos, pero, además, a partir del 19 de junio hasta el 27 de agosto, las “corcholatas” de Morena podrán estar en toda la República dando su mensaje, sin pedir el voto y sin hacer promesas de campaña, nada más que el ex canciller propone crear la Secretaria de la Cuarta Transformación, que sería encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente, aunque éste lo rechazó.

La encuesta se realizará entre el 28 de agosto y 3 de septiembre. El resultado será informado el 6 de septiembre del año en curso, tras todo este gasto y logística para que al final quizá nombren a la ex jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, como la abanderada Presidencial.

Entonces los gatos de los precandidatos están más allá de los cinco millones de pesos, ellos externarán que no mandaron pagar ninguna barda, y que lo realizó el pueblo bueno y sabio.

Sí existen recursos para las campañas, pero para la salud de los mexicanos como es el caso del tratamiento, prevención y control de la diabetes mellitus sólo hay carestía de medicamentos, así como en la detección, diagnóstico y control de la hipertensión arterial, de la misma amanera se pone en riesgo a los pacientes de VIH/SIDA y males psiquiátricos. Pero eso sí, primero los pobres.