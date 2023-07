Todo indica que al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su 4T, les empieza a preocupar que sus opositores se pongan de acuerdo para enfrentarlos en la próxima contienda electoral, ya que, desde ahora, se puede observar que el protagonista será él mandatario, dejando en segundo plano a su muy probable candidata, la ex jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

La preocupación aumenta en el palacio presidencial, conforme se consolida la precandidatura de la senadora Xóchitl Gálvez, ya que quiere ser Presidenta de la República, y como bien remarca la Senadora, a ella no se le puede señalar que está involucrada en actos de corrupción. Una bandera que poco a poco se va desdibujando en el discurso de AMLO.

Otro de los temas que tanto le gusta narrar al mandatario es la pobreza, ya que en sus mítines siempre hace referencia de que los pobres actualmente son visibilizados.

En el gobierno de la 4T y de López Obrador se consolidó y documentó el acto de corrupción y desfalcó más grande de México en los últimos años. En Segalmex fueron desviados 9 mil 500 millones de pesos, y hay 100 denuncias en la FGR, pero el presidente Andrés Manuel sigue diciendo que el Ignacio Ovalle, ex titular del organismo, fue engañado (Novedades Yucatán, viernes 30 de junio de 2023).

El mandatario fue aún más lejos, al señalar que sus adversarios exageran al decir que el desvío es por 15 mil millones de pesos, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones por 9 mil 500 millones de pesos y, según Andrés Manuel, le dolió dicho fraude. En su gira por Yucatán, la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que la democracia en nuestro país está en peligro, así como la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el gobierno encabezado por Andrés Manuel no tiene la capacidad de escuchar a los que piensan diferente. En su recorrido por Yucatán y ante ciudadanos de diferentes partidos, la Senadora precisó que se tiene que hacer algo diferente, ya que actualmente los precandidatos de Morena están gastando millones de pesos en espectaculares, y aunque no se sabe con precisión si por producto de esos espectaculares no hay medicinas, sí se puede decir que actualmente hay pésimos servicios educativos y no hay internet en las comunidades rurales. Además, la Senadora señaló que a ella la van a cuestionar por su origen e identidad, pero fue clara al decir que tiene una hermana privada de su libertad y ella no es responsable de esa historia, aunque siempre va a visitarla, ya que las dos tienen un origen que fue la pobreza, marginación y la violencia familiar.

En su gira por Yucatán, en Motul, la ex jefa de Gobierno Claudia Sheiunban externó que Elvia Carrillo Puerto fue una mujer que se adelantó a su época, y que pedía lo mínimo que se puede pedir para las mujeres hoy: que sean tratadas como personas y no como seres inferiores. A su vez, en el parque de la Paz, en Mérida, reiteró la morenista la importancia de continuar por el camino del Presidente: “gobernar para todos, pero primero los pobres, nosotros por convicción creemos en la continuidad de la 4T en la vida pública. No puede haber marcha atrás, a partir de ahora se tiene que profundizar la transformación”.