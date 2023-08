El informe de Renán Barrera Concha

Un día antes del octavo informe municipal del alcalde de Mérida, Renán Barrera, se realizó una cena para sus invitados, siendo uno de ellos el líder nacional del PAN, Marko Cortez, quien externó en su mensaje el apoyo a la figura de su anfitrión.

En las redes sociales mostró una fotografía en donde estaban con el Presidente Municipal de Mérida, los líderes del PAN estatal, Asís Cano; municipal Arturo León, y el legislador federal Elías Lixa.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, tiene los mismos asesores políticos de imagen encabezados por Roberto Trad, quienes trabajan para el gobernador Mauricio Vila y la diputada federal Cecilia Patrón, no fue casual que en el informe asistiera el sistema del PAN para respaldar a uno de los activos que tiene el blanquiazul.

En su mensaje, Renán Barrera puntualizó sobre Mérida que: “la transformación no tiene colores. Aquí la transformación es de todos los ciudadanos. Por eso estamos orgullosos de habernos convertido en la mejor ciudad y el mejor Estado para vivir de todo el país”.

Señaló que ha sido un honor y un privilegio compartir su camino con el gobernador Mauricio Vila, quien fue el más ovacionado por los presentes. “¡Gracias Gobernador por encauzar esta lucha y poner la dirección en el camino correcto! Pero más allá del trabajo en equipo y los resultados, hemos compartido toda una vida. Mauricio y yo, como muchas y muchos de los que estamos aquí presentes, entramos prácticamente juntos al PAN hace aproximadamente 20 años. De hecho, el próximo 12 de agosto se cumplen 20 años de que ingresé como militante a las filas de acción nacional”.

“Mauricio, amigas, amigos. En estos 20 años hemos compartido mucho más que una amistad, hemos compartido una convicción: trabajar todos los días por un país mejor, más próspero y más justo. Mira dónde estamos, Gobernador. Nada mal para unos jóvenes veinteañeros que soñaban desde ese entonces con transformar Yucatán”, indicó el Alcalde meridano visiblemente emocionado.

En el acto se vio a los ex alcaldes de Mérida, Ana Rosa Payán, Luis Humberto Correa, Manuel Fuentes y César Bojórquez. Uno de los momentos de nostalgia fue cuando reconocieron a los colaboradores ausentes como el ex diputado Miguel Gutiérrez y a Ángel Luna. Acudieron los diputados Elías Lixa, Kathia Bolio, Cecilia Patrón y Rommel Pacheco, quien recibió abucheos de los presentes y luego se retiró del informe. También estuvo presente y Carmen Navarrete, del Verde. Al final de su informe, Renán Barrera, precisó que el bien general del Estado trasciende caprichos o proyectos personales.

Hicieron acto de presencia el diputado Santiago Crell Miranda; el senador Damián Zepeda; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; la secretaria general de Gobierno, María Fritz; el titular de la SSP, Luis Saidén.

El presidente de la junta de coordinador de los diputados locales, Víctor Hugo Lozano, quien mostró madurez al señalar que se siente agradecido que salga en las encuestas para la Alcaldía de Mérida, pero está consciente de que existen otras figuras más fuertes, como es el caso de Cecilia Patrón, y de ser electa ella, “no me voy del PAN y sí la apoyaré”.

Por otro lado, qué le está sucediendo a los neopanistas de origen tricolor, como es el caso del diputado federal Rommel Pacheco y el secretario de Educación, Liborio Vidal, quienes mandan mensajes de que si ellos no son los beneficiados con las candidaturas pueden emigrar a otros partidos.

No se olvide que en el PRI esa estrategia sí funciona como presión, pero en el PAN son varios los ex priistas que recurrieron a la misma táctica, como lo fue el delegado de los programas federales Joaquín Diaz, y lo que sucedió es que el gobernador Mauricio Vila ganó. Se fue el senador Raúl Paz y el ex diputado Manuel Diaz y el PAN siguen competitivos, los otros dos quién sabe