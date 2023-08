El pasado fin de semana, en Yucatán, se vivieron varios sucesos políticos que están en proceso de construcción y que podrían marcar el rumbo de la nación y del Estado. Por un lado, está la construcción del Frente Amplio por México, que podrá ser una opción política alternativa a la que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En Yucatán, hicieron acto de presencia las senadoras Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, que hasta el sábado 26 las dos eran las finalistas para encabezar los trabajos del Frente Amplio por México. Desde ese momento se veía un alejamiento entre la senadora Beatriz Paredes y el líder nacional del PRI Alejandro Moreno, esto se evidenció más cuando el ex gobernador de Campeche quiso saludar a Beatriz Paredes y recibió una fría distancia, incluso, cuando abandonó el Siglo XXI, la ex gobernadora de Tlaxcala, lo hace prácticamente sola en su silla de ruedas, ahí es cuando recibe el abrazo y beso que esta vez sí correspondió al gesto del senador Jorge Carlos Ramírez.

Al Presidente Nacional del PRI sólo se le vio arropado por el ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, y el líder estatal del tricolor, Gaspar Quintal.

Todo lo contrario sucedió con Xóchitl Gálvez, quien fue arropada por su presidente nacional Marko Cortés, y la secretaria general Cecilia Patrón. Además, fueron varios ciudadanos y políticos que literal siguieron a la ex delegada de Benito Juárez hasta el baño, como es el caso de la ex diputada Silvia López, y la sindica del Ayuntamiento de Mérida Diana Canto.

Entre los presentes estaban los ex gobernadores Dulce María Sauri; el panista Patricio Patrón Laviada; la ex alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán; la ex presidenta del congreso local, Mirna Hoyos, quien fuera la primera senadora yucateca; los ex diputados tricolores Felipe Cervera y Gabriela Santinelli; el presidente del PAN estatal y municipal, Asís Cano y Arturo León; el presidente nacional del PRD, Jesús Sambrano; la legisladora Margarita Zavala; la ex senadora Beatriz Zavala.

En los pasillos se observó conversando a los legisladores Gaspar Quintal y Jesús Pérez, el primero le decía que le expresa al secretario de desarrollo social, Roger Torres que le otorgará diez diputaciones para ir por la alianza a nivel estatal.

En la tarde, durante el evento del PAN, donde se presentó a los integrantes que conforman el equipo Yucatán, el más ovacionado fue el gobernador Mauricio Vila, quien demostró que tiene la voluntad política para que el PAN siga gobernando en el Estado. Además, demostró liderazgo al aglutinar al alcalde de Mérida, Renán Barrera; al secretario de Educación, Liborio Vidal; al presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías; y los legisladores Cecilia Patrón y Rommel Pacheco. De la misma manera, se vio todo el apoyo por parte del sistema PAN a quien seguramente podría ser la abanderada del Frente Amplio por México, Xóchilt Gálvez.

En la concentración panista, Marko Cortés aprovechando la presencia de los cuadros locales y nacionales, como Margarita Zavala, expresó que, a diferencia de hace cinco años, el PAN no sólo va unido, si no que consolidado con la figura de Xóchilt Gálvez. Por otra parte, entre los reconocimientos que fueron más emblemáticos, fue mencionar que Mauricio Vila es el mejor gobernador del país, la trayectoria y trabajo de Renán Barrera, las ganas con que le metió y aceptó las reglas Liborio Vidal, y el reconocimiento a Cecilia Patrón.