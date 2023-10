En Puebla, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, participó en IX Encuentro del Grupo Puebla 2023, donde resaltó: “México vivió un despojo a la nación con las reformas estructurales del Gobierno neoliberal”, y que fue hasta que la 4T llegó al país, cuando se logró estabilidad económica. Manifestó que fue hasta 2018 cuando el pueblo de México hizo historia y logró un triunfo determinante para cambiar la forma de gobernar, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el encuentro estuvieron presentes líderes como el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa; el ex presidente de Bolivia, Evo Morales; el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper; la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez; Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático en Argentina; así como Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros representantes progresistas de América Latina.

Fiel al estilo de las élites de la 4T, la doctora Claudia Sheinbaum no podía ser la excepción, ya que por un lado condena a las administraciones que precedieron al presidente Andrés Manuel, y por otro, sin rubor alguno, invita a los personajes u operadores políticos que implementaron las políticas neoliberales, y es que en la narrativa de la 4T los neoliberales son los causante de todos los problemas del país; a nivel nacional Sheinbaum hace alianzas con ex operadores del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En Morena, capítulo Yucatán, la coalición que está por formase, entre los partidos de Morena, PT y Verde Ecologista, corre el riesgo de aplicar el pragmatismo político como principal activo, es decir, crear alianzas con aquellos personajes políticos que, sin importar sus orígenes inmediatos, son postulados como candidatos. En el caso de Morena, la inclusión del senador Jorge Carlos Ramírez Marín al PVEM, ha desatado una guerra silenciosa, pero visible en algunas calles de la ciudad de Mérida donde se pueden observar algunas pintas que lo señalan de “traidor”, siendo hasta hace poco una de las figuras más visibles de los tricolores, se ha especulado mucho sobre el futuro del ex candidato tricolor a la alcaldía de Mérida, no se descarta que el Comité Ejecutivo Nacional de Elecciones de Morena lo integre a la lista de los que podrán competir como futuro precandidato al Gobierno del Estado, solamente que la recepción que tuvo en Morena no fue del agrado de las tribus que integran a este Instituto Político, ya que en la pasada reunión del Consejo Político de Morena no le otorgaron ningún voto para que sea una propuesta como Coordinador de Defensa de los Comités de la 4T.

En esa misma reunión, la que tampoco se vio favorecida fue la presidenta estatal de Morena, Alpha Tavera, ya que de los 51 consejeros, solamente obtuvo el respaldo de 5 de ellos. Por el contrario, la diputada federal morenista Roció Barrera ocupó el segundo lugar con 17 votos. Los seguidores del senador Jorge Carlos Ramírez, de ex diputados locales del PRI, Lila Frías y el secretario de organización Enrique Borjas, ya renunciaron al PRI de Gaspar Quintal.

La 4T, en la era de post Andrés Manuel, va a compartir espacios políticos con ex operadores de Enrique Peña. En Oaxaca, se integró Eviel Pérez, ex secretario de Desarrollo Social con Peña, así como Mariana Benítez, cercana colaboradora de Jesús Murillo, quien al igual que su jefe defendió y creó la narrativa de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se comenta, además, que Alejandro Moreno líder nacional del PRI, ya aprobó la alianza en Yucatán con el PAN.