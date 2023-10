El anteproyecto del Instituto Nacional Electoral, por el cual se emiten criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas para el proceso electoral de 2024, está evidenciando ya un severo problema para Joaquín Díaz Mena.

Varios acontecimientos podrían dar prueba de esta nueva situación de “Huacho” en momentos en los que Morena está por definir el género de su candidatura: las pláticas en busca de un consenso en torno a este ante proyecto, entre los partidos y consejeros arrojan que esta tendencia continuará y todo parece indicar que se confirmará en dichas sesiones y al final irá a parar a tribunales federales.

Esto ocasionaría que el partido guinda y los demás partidos en general tengan que postular a 5 mujeres y a 4 hombres para las gubernaturas como resultado de la aplicación de los criterios estrictos de paridad sustantiva.

Por ello, se prevé que en el caso de Yucatán será una mujer la que llegue postulada por Morena para el cargo de la Gubernatura dejando fuera a Joaquín Díaz Mena, quien ya habría pactado un escaño en el Senado desde las más altas esferas, según revelan nuestras fuentes. En efecto, sería la misma senaduría que ya se le había ofrecido a Ramírez Marín, quien en un efecto dominó, pasaría de traidor a traicionado.

Y es que apenas anteayer le alzó la mano de manera histriónica a Joaquín Díaz Mena para “bajarse” de la candidatura a la Gubernatura a cambio de dicha senaduría. Sin haberlo previsto, la situación refleja un drástico giro para Ramírez Marín, cuyo discurso de férreo opositor a una coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) se desdibuja ante el nuevo escenario.

De esta manera, el propio ex priista, famoso por ser hábil en el manejo de la lógica y la dialéctica en sus debates de oratoria; contradijo sus propios principios demostrando que en Yucatán los efectos de una coalición no son necesarios para la operación política de los partidos, y más cuando los intereses particulares van de por medio.

Ahora el llamado “Prócer Abeja” acabó alzándole la mano a un ex panista con un futuro borroso en Morena; cuando según sus molestos seguidores, pudo haberlo hecho de manera diáfana y transparente, sin renunciar a sus principios desde el propio PRI; el partido que le dio, durante varios sexenios, el excelso néctar de importantes cargos nacionales tanto en el tricolor como en el gabinete presidencial de Peña Nieto.

Para agravar la situación las cosas ahora están más calientes en el partido guinda, pues los morenistas de cepa están reagrupándose para desestimar a la gran cantidad de “chapulines” de otros partidos que han llegado para quitarles puestos y oportunidades.

La llegada de la ex priista y ex Verde Ecologista, Verónica Camino; del ex panista Raúl Paz Alonzo, del ex priista Ramírez Marín y del ex priista y ex panista Rommel Pacheco Marrufo, colmó la callada resistencia de los “morenistas puros” que no tuvieron empacho en gritarle “basura” al ex clavadista en pleno acto con Claudia Scheimbaun en Valladolid, hace unos días.

Incluso, el académico Freddy Sosa Espadas, ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN Unidad 31-A), puso el dedo en la llaga al manifestar dichas incongruencias en pleno evento y más adelante, de manera pública, sostuvo que es increíble que alguien que votó en contra de las iniciativas del presidente López Obrador sea recibido con bombo y platillo, pues los “chapulines” así le faltan al respeto a las bases morenistas y a la sociedad.

Surgiendo con esta poderosa narrativa de pureza guinda, despunta de manera orgánica la figura femenina de Alpha Tavera, quien desempeñó un papel relevante como alcaldesa de Valladolid, y que ahora empieza a tener un crecimiento político genuino, ajeno al escándalo del “Chapulingate Yucateco”.

Se espera que este crecimiento se refleje en las encuestas, en la que ahora se está valorando más la pureza de sangre guinda que el blof de las popularidades sin fondo. Por esa razón y por su cercanía con la gente, sus adversarios han intentado interponer denuncias en su contra, pero sin presentar ninguna prueba, tan es así que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) dictaminó hace más de un año que no tiene ninguna observación pendiente respecto de su gestión como alcaldesa de Valladolid.

Y mientras numerosos actores de la clase política y empresarios se deslindan de la famosa lista presentada en el evento de Claudia Scheimbaun, todo parece indicar que hasta ahora, para Joaquín Díaz Mena, el amor todavía no cobrará su factura por aquello de que “El Amor con Amor se paga”.