“Mea culpa”, del latín, significa literalmente “por mi culpa” y se usa como fórmula para reconocer un error en la actualidad. Por ejemplo, el papa Juan Pablo II presentó su “Mea culpa” al mundo en una muy extensa disculpa por 2,000 años de violencia, persecución y errores por parte de la Iglesia Católica. Desde el altar, en la Basílica de San Pedro, el Papa llevó al catolicismo a terra incognita al buscar perdón por los pecados cometidos contra los judíos, herejes, mujeres, gitanos y distintas culturas nativas.

Este ejemplo de arrepentimiento, de no volver a cometer los mismos errores, se observó el pasado domingo en la apertura de la precampaña de Morena Yucatán, al presentársele a su pre candidato Joaquín Diaz Mena “Huacho”, la virtual candidata a la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien no paraba de elogiar la labor y confesar la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con el presidente Andrés Manuel López Obrador fui su secretaria de medio ambiente –cuando estaba al frente de la CdMx-, después me quedé en el Gobierno legítimo, en las elecciones 2012 participamos, fui Jefa Delegacional en Tlalpan, Jefa del Gobierno en la CdMx, yo gané las encuestas para seguir el legado del presidente AMLO, ganamos la encuesta que el camino de nuestro país siga siendo la 4T. No vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Yucatán! ¡Que viva Huacho! ¡Que viva el presidente AMLO!”.

Y no era para menos, desde hace algunos días los morenistas y la élite política cercana a AMLO en la CdMx, operaron para bloquear al ex secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como precandidato a la Jefatura de Gobierno en la CdMx, los morenistas boicotearon un evento en el estadio de Cruz Azul y luego en la arena de la Capital le hicieron sentir a la doctora Claudia Sheinbaum que la candidatura era para Clara Brugada.

En el mitin, la doctora Claudia Sheinbaum cuestionó a la audiencia al preguntar si querían regresar al pasado, si Yucatán quiere seguir gobernado por el PRIAN, o si quiere comenzar una nueva historia de igualdad o felicidad; nadie le advirtió o le recordó a la ex Jefa de Gobierno de la CdMx, que las figuras de Morena, empezando por su candidato al Gobierno del Estado, “Huacho” Díaz, es un ex priista y ex panista, así como la senadora Verónica Camino quien fue del PRI y PVEM; el senador Jorge Carlos Ramírez es un ex tricolor; el senador Raúl Paz fue presidente estatal del PAN; Rommel Pacheco fue militante del PRI y ex diputado federal panista, y la Sra. Jessica Saidén perteneció al PRI.

Por su parte, el precandidato al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz, reconoció que, en su vida ha tenido éxitos, “pero también fracasos que me han servido para ser más tenaz, el ejemplo lo tenemos con el presidente AMLO, que a la tercera vez ganó la Presidencia de la República, esta es la tercera vez y claro que sí se puede”.