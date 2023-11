A pesar de que las precampañas de los Institutos Políticos deben estar dirigida a sus simpatizantes y militantes, estas no dejan de estar abiertas al conocimiento de los ciudadanos que acceden a los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, y es de llamar la atención el spot del precandidato de Morena, Joaquín Diaz Mena, quien ironiza o cuestiona los mensajes del precandidato del PAN, Renán Barrera.

El video del morenista tiene como fondo un paisaje de las calles del Centro Histórico de Mérida -un lugar en donde empresarios de estados vecinos como Quintana Roo vienen a invertir y a generar fuentes de empleo, ya que huyendo del cobro de pisos que les hacen miembros del crimen organizado en Cancún, Playa del Carmen y Tulum-, pero ese paisaje se cae como una cortina que nos revela una casa de fraccionamiento, para que posteriormente se presente con su nombre popular “Huacho” Díaz, y nos muestra fotos de cuando fue gerente de un hotel, Presidente Municipal de San Felipe, así como una foto como legislador y señala que últimamente fue delegado del Gobierno Federal en Yucatán, pero nunca menciona que fue legislador local, federal y funcionario federal en los gobiernos del PAN.

Este video tiene las metodologías y características que utilizó cuando Ivonne Ortega recuperó para el PRI el Gobierno del Estado, la publicidad de “Huacho” Díaz la realiza Gabriela López, aquella que hiciera los videos de Ivonne Ortega, donde señalara que la puerta habla, la piedra, la ventana y creo que, hasta el cochino, y se nos mostraba como fondo algunas calles en donde los ciudadanos viven en extrema pobreza, indicando que eran desatendidos por las autoridades. Hoy el escenario que nos muestran cambia un poco, pero el mensaje es el mismo que realizara Ivonne Ortega.

Y es que Gabriela Gómez, ex priista, pertenece al grupo de foráneos que arribó cuando Ivonne Ortega ganó, y ella fue la encargada de realizar y cuidar la imagen de la ex mandataria, luego fue la misma que coordinó la imagen de la campaña al Gobierno del Estado de Mauricio Sahuí. Gabriela Gómez, luego de vivir en Yucatán, migró a Quintana Roo y se convirtió en morenista y fue senadora suplente; ahora regresa a cuidar la imagen de Joaquín Díaz.

La persona que será coordinador general de Joaquín Díaz, es el ex diputado local Luis Evia, y coordinará la campaña a la alcaldía de Jorge Carlos Ramírez; además se ha visto al ex procurador de Justicia, Héctor Cabrera; Carlos Moreno, ex presidente municipal de Kanasín por el PRI y ex candidato fallido por Morena; Marcos Celis, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y ex operador electoral del PRI; y el ex diputado local, Dafne López, todos identificados con la ex gobernadora Ivonne Ortega.

Los conflictos ya se dejaron ver en Morena por la búsqueda de la candidatura a la Alcaldía de Mérida, ya que el sábado pasado se inscribió el ex diputado federal del PAN, Rommel Pacheco, pero su equipo de campaña arrebató las pancartas de inconformidad de los morenistas de base. No obstante, el otro precandidato, Manuel Díaz, precisó ante cientos de personas que Mérida no puede ser gobernada por payasos, esto no es un reality show.