El precandidato al Gobierno del Estado por Morena, Joaquín Díaz Mena, se dio a la tarea de reunirse en privado con las diferentes tribus que están aglutinadas en el partido guinda. Sostuvo encuentros con la senadora Verónica Camino; con la diputada federal Roció Barrera, quien fue acompañada del diputado Octavio Rivero, quien coordina los trabajos para la precandidata presidencial, doctora Claudia Sheinbaum, y con el equipo de la legisladora local, Jazmín Villanueva, quien fue acompañada del secretario general del Infonavit, Rogerio Castro.

Y es que Joaquín Díaz escuchó algunos comentarios, en donde los morenistas históricos cuestionaban que se debía cuidar el reparto de las candidaturas en Morena, ya que era evidente que los estaban desplazando por los recién llegados, y para nadie es un secreto que en Morena existe un precandidato a la senaduría cuota del PVEM, que es el ex priista Jorge Carlos Ramírez, pero también esa misma posición la desea Rogerio Castro. Al interior del partido guinda se sabe que la actual senadora Verónica Camino ve con mucho riesgo que vaya como la segunda fórmula al Senado de la República, ya que ante una eventual derrota quedaría muy vulnerable en su carrera política, y no es para menos esa incertidumbre, pues ya observó que en el Frente Amplio por México el abanderado es el ex gobernador Rolando Zapata, quien fuera su mentor, ya que durante su administración la promovió políticamente, y trascendió que la senadora quiere la Delegación de Bienestar.

Joaquín Díaz sabe que la selección de la candidatura a la Alcaldía de Morena le traerá serios cuestionamientos de actores morenistas, como es el caso del legislador Rafael Echazarreta, y del doctor Manuel Díaz, ya que los dos siguen cuestionando al candidato oficial, el ex panista Rommel Pacheco, quien cuenta con el respaldo político de Joaquín Díaz.

Y es que el ex Alcalde de San Felipe sabe que el acompañamiento del ex priista Jorge Carlos Ramírez y del ex panista Rommel Pacheco, no sólo le traen problemas al interior de Morena, sino que externamente le ha resultado una carga, ya no digamos la polémica que se ha generado cuando la sociedad observó que a su lado tiene a los principales cuadros que trabajaron con la ex gobernadora Ivonne Ortega, siendo que utiliza un discurso del cambio, pero teniendo de acompañantes a los mismos actores políticos. En el sexto distrito federal se comenta la posible postulación del ex senador panista Raúl Paz.

Mientras tanto, en el PAN empiezan a acomodar las propuestas de los diferentes grupos políticos, en el Senado de la República, como segunda formula, va la diputada federal Kathia Bolio, quien tiene una trayectoria al interior de su partido, en esta postulación mucho tuvo que ver el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. El otro grupo que encabeza el gobernador Mauricio Vila propondrá a la rectora de la UTM, María Isabel Rodríguez Heredia, como la candidata al cuarto distrito federal, pero también se reitera que el mandatario estatal podrá encabezar una candidatura plurinominal.

Entre tanto, el tiempo transcurre y la precandidata a la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón, sigue recorriendo las calles de las comisarias y de la ciudad de blanca, el trabajo coordinado con el precandidato al Gobierno del Estado, Renan Barrera, cada vez es más evidente, situación que en Morena hasta el día de hoy no se ve.