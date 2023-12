“La sociedad dolida” es un libro que escribió en el 2018 el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien fue representante de México ante la ONU, y recientemente la precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, lo presentó como la cabeza visible de 17 funcionarios que dirigirán los trabajos de “Diálogos por la Transformación”. Ex legisladores, ex ministros y académicos, entre los que sobresalen el ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral; los ex ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero; y el ex secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En este grupo de intelectuales no se incluyó al ex gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, pero que ahora colaborará con Morena.

En el capitulo “El malestar ciudadano”, De la Fuente externa: “La política se ha vuelto cada vez más un espectáculo, por eso avanzan los liderazgos populistas”. Y sobre el populismo describía: “El populismo tiene éxito porque toca lo más emocional, las fibras profundas que son capaces de mover las almas… Los líderes populistas, siempre con un carisma peculiar capaz de polarizar los ánimos, suelen ser socialmente conservadores, aun cuando su discurso formal es irse en contra del establishment”.

Y es que, en el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de medir la felicidad y no sólo el crecimiento, únicamente que, en los años de Gobierno del mandatario, México ha caído en el ranking de felicidad, entre los 157 países, y la percepción sobre ese indicador se ha reducido, un informe elaborado por la ONU ubicaba a México en el lugar 24 en 2018, mientras que en el año 2022 ocupó el lugar 46 de 157 naciones medidas.

En su libro, en el capítulo “Violencia colectiva”, comentaba que, en 2017, hubo 1,400 secuestros y cerca de 5 mil extorciones. Del año 2006 a 2018, el saldo es de más de 200 mil muertos y 28 mil desaparecidos, en el 2022 se contabilizaron 79 mil 852 secuestros y en el 2021 la suma llega a 63 mil 131 delitos de este tipo. En 2022 hubo un incremento de 26.4% según datos del Inegi. También estimó que de 10.5 millones de hogares durante el 2022 tuvo al menos a uno de sus integrantes como víctima del delito, robo, asalto y/o extorción (Vanguardia MX, 12/09/23). Del 1 de diciembre de 2018 a mayo de 2023, se registraron 42,029 desapariciones de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y conforme al registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 8 de octubre de 2023, se han registrado 167 mil 884 homicidios dolosos en México.

El doctor Juan Ramon de la Fuente, así como el historiador Lorenzo Meyer, tendrán mucho que escuchar de la sociedad, sobre todo de las clases medias que son las que más cuestionan el combate al crimen organizado en los tiempos de la 4T, y es que actualmente habrá dos proyectos fuertes de la continuidad como se califica la doctora Claudia Sheinbaum, o regresar al pasado, nada más que en la 4T existen muchos de sus emisarios.