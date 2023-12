El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma para desaparecer los organismos autónomos, como son Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En su portal, el grupo Mexicanos Contra la Corrupción señala que el sexenio de AMLO inició con la promesa de abrir toda la información y ha repetido una y otra vez que el suyo es “el Gobierno más transparente de la historia”. De las 12,570 bases de datos con información del Gobierno que están disponibles en la plataforma datos.gob.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización, al menos en los últimos 24 meses.

Y el pretexto que siempre utiliza AMLO para desaparecer alguna institución es que son caras, los sueldos de los funcionarios son altos, “nos sirven para nada”, pero explicaremos porqué pretende desaparecer el INAI. Además de que es un organismo autónomo, es la institución que debe albergar los documentos y los archivos en los que se registra en qué gasta el dinero el Gobierno.

Recientemente se descubrió que el hijo del presidente López Obrador, Andrés López Beltrán, es muy cercano al empresario Amílcar Olán, su empresa Romedic ganó entre los años 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos para la compra de medicamentos que le surtió al desaparecido Insabi.

En un reportaje de LATINUS se documenta que la amistad entre Amílcar Olán y Andrés López Beltrán es de varios años, e incluso el hijo del Presidente asistió a la boda del empresario tabasqueño; el reportaje llamado el “Clan Andy S.A. de C.V.”, demuestra que en el sexenio de AMLO los negocios del empresario tabasqueño han crecido, en diciembre de 2022 su empresa Romedic recibió un contrato de 304 millones de pesos del Gobierno de Quintana Roo, para comprar medicamentos y material de curación, esta operación se realizó en los primeros meses de gestión de Mara Lezama. En total el Gobierno morenista de dicho Estado recibió 350 millones de pesos del Insabi.

En los documentos que están en poder del INAI – organismo que pretende desaparecer AMLO- mismos que otorgó el Insabi, se demuestra cómo Romedic ganó un contrato de 304 millones de pesos por una vigencia de cuatro días, el 27 de diciembre del 2022 los funcionarios de Quintana Roo decidieron quién era el triunfador del concurso y ese mismo día comenzó la distribución de medicamentos, cabe señalar que la Coprefis boletinó a esta empresa por no ser confiable, ya que los inspectores de dicho organismo no pudieron inspeccionar sus almacenes y en qué condiciones se encuentra; el Gobierno de Quintana Roo no hizo caso a esta recomendación.

La empresa Romedic se encuentra en Villahermosa, Tabasco, y en el domicilio se ubica la empresa euroceramic, que se dedica a la venta de pisos y cerámica, Romeric en 2021 facturó 73 millones de pesos, en 2022 le otorgaron 304 millones de pesos.

¿Qué datos tiene el presidente AMLO para que intervenga en el proceso electoral del 2024, para solicitar a la ciudadanía que si no gana Morena la mayoría de la cámara de diputados y senadores desaparecerán los programas sociales?, pero es mentira, ya que el Senado lo elevó a rango constitucional, lo que publica el periódico “Washington Post” es que Xóchitl Gálvez tiene serias posibilidades de ganar la elección del 2024.