El municipio de Tekit es altamente conocido por la elaboración de la tradicional guayabera, según datos del portal www.economia. gob.mx, en el año 2020, su población era de 11,020 personas; 5,586 son hombres y representan el 50.7%; y 5,434 son mujeres y estadísticamente son el 49.35%; de este universo poblacional unos , 4 mil 430 ciudadanos reconocieron que hablan maya peninsular.

Después de más de 15 años de ser gobernado por el PAN, sus autoridades impulsaron la industria textil, en donde existen micro, pequeñas y medianas empresas, y el 70% de la población depende directamente de esta industria, aproximadamente existen 400 fábricas de prendas de ropa en las cuales se emplean de 10 a 58 trabajadores, estas fábricas son generadoras de empleos en municipios circunvecinos. En el 2021, ganó por primera vez Morena con el ex alcalde panista Felipe Medina Collí como candidato.

El arribo del partido guinda al poder en Tekit ha tenido consecuencias en la industria textil, ya que las autoridades han propiciado la escisión de los empresarios textiles. El líder de los productores de la “Capital de la guayabera”, el ex alcalde Porfirio Chablé, en los últimos años ha organizado la feria de la guayabera en la ciudad de Mérida, en el parque de Santa Ana, y este año solamente llegaron 24 productores, siendo que en ediciones anteriores lo acompañaban más de 40 empresarios, para aprovechar la segunda quincena de diciembre y ofertar sus productos, se sabe que varios empresarios que fabrican guayaberas no llegaron a Mérida porque el presidente municipal de Morena les recomendó no venir a la capital.

Por su parte, el Ayuntamiento morenista de Tekit organizó una feria para que los artesanos ofrezcan sus productos en el municipio, 30 empresarios acudieron a la convocatoria del alcalde Felipe Medina, todo indica que los artesanos que llegaron a Mérida tendrán mayores ganancias por la presencia del turismo en esa zona.

Tekit es considerado la “Capital de la guayabera” y es conocida por la calidad de sus prendas de vestir, pero ante estas situaciones pueden verse afectados los empresarios y pobladores por el divisionismo político de sus autoridades, que, en vez de unificar a los productores e inversionistas, organizarlos, alentarlos, ir en bloque a los mercados locales y nacionales, prefieren estar dividiendo, lo que puede poner en peligro a esta industria. Tiempo al tiempo.

NOTA ROJA: Ante los sucesos registrados el pasado 11 de agosto, cuando cinco jóvenes, de entre los 19 y 22 años, que asistieron a feria en Lagos de Moreno fueron levantados por el crimen organizado y se les obligó a maltratarse entre sí, al igual que lo sucedido el pasado 24 de septiembre, cuando un grupo armado irrumpió en el rancho “El potrerito” en Zacatecas para llevarse a siete jóvenes, entre los 14 y 18 años, sobreviviendo sólo uno de ellos, son señales de lo grave de la situación en el país. Asimismo, el 4 diciembre de este año, cinco estudiantes de la Universidad Latina fueron asesinados en Guanajuato, y el presidente Andrés Manual López Obrador señaló que el crimen fue por consumo de drogas, para después ser desmentido cuando la Fiscalía les realizó pruebas toxicológicas a los cadáveres y éstas resultaron negativas. Y por último, recientemente, el 17 de diciembre, un comando armado masacró a 12 jóvenes que se encontraban en una posada en Salvatierra, Guanajuato. Todo esto indica que en la construcción del segundo piso de la 4T los abrazos y no balazos continuarán...