Mañana, 28 de diciembre, llega a Yucatán la precandidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien estará primero en el municipio de Kanasín y luego en Progreso, dos jurisdicciones conurbadas a la ciudad de Mérida; y el próximo 2 de enero arriba la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien estará el 2 de enero en el Poliforum Zamná.

La encuesta de la casa Massive Caller reporta que la doctora Sheinbaum tiene el 42% de las preferencias electorales, mientras que la ingeniera Xóchitl, el 31%, y un 20% de indecisos; 11 puntos separan a las dos punteras.

La vocera de la campaña de Morena, Tatiana Cloutier, señala que va a trabajar mucho en las regiones en donde existen “focos rojos y amarillos, ahí donde se encuentra ese sector de indecisos que va por el 17% de votantes, y que aún no definen su preferencia”(El País, 25/12/23), esto, con la finalidad de mover las preferencias electorales, y no es cosa menor lo que declara la ex panista Cloutier, pues es la primera vez que alguien del círculo cercano de la candidata presidencial de Morena reconoce que existe la posibilidad de que sea derrotada la ex jefa capitalina.

Y es que existen temas en los que la ciudadanía tiene un panorama muy distinto al que narra el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos, es el tema que aborda sobre la seguridad en el país, ya que todavía el fin de semana se vivió en el estado de Tabasco –tierra de la 4T y de AMLO- una crisis de seguridad, en la que los grupos del crimen organizado salieron a las calles a quemar vehículos, gasolineras, a robar en las tiendas de conveniencia, y en otros estados ya se vivieron masacres hacia la población juvenil. En lo que va de la administración de AMLO se han registrado 61 matanzas de personas de corta edad y las entidades son: Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán (El Universal 21/12/2023).

En cuanto a las propuestas en materia de seguridad, la candidata presidencial de Morena-PT y Verde, señala que será consolidar los trabajos de la 4T, es decir, seguir con el legado de AMLO en la construcción de segundo piso, o sea, continuar con los abrazos y no balazos, y compartir las consecuencias, pero, además, argumentó que van por el Plan C, para que exista una reforma en el Poder Judicial, en la que los magistrados y los jueces sean electos.

Por su parte, la candidata del PAN, PRI y PRD ha señalado que se reunirá con los expertos para replantear el plan de seguridad, ya que no habrá abrazos para los delincuentes, se les va aplicar la ley, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos, además, ha sido muy enfática en respetar la división de poderes, es decir, no está a favor de que los jueces y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sean elegidos por votación. El 3 de enero estará en la ciudad de Motul el presidente Andrés Manuel para recordar los 100 años del asesinato del ex gobernador de Yucatán, don Felipe Carrillo Puerto.