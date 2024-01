Morena en Yucatán entrará en su fase más peligrosa rumbo a las elecciones del 2024 con la selección de sus candidatos a alcaldes, legisladores locales y federales. Los nombramientos que ya se han realizado son el de Gobernador, que encabeza el ex delegado de bienestar social, Joaquín Diaz Mena, cuyo equipo filtró una fotografía con sus colaboradores más cercanos, donde abundan los ex funcionarios ex priistas que colaboraron con la ex gobernadora Ivonne Ortega, y ex panistas que lo han acompañado, y sólo aparece una morenista.

Joaquín Díaz y la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, son señalados por algunos de sus militantes de abrir las puertas a figuras políticas cuestionados que estuvieron con anterioridad en el PRI y PAN, lo que ha generado inconformidad en algunas de las corrientes políticas internas que conforman Morena.

En el caso de Yucatán y Mérida, el CEN de Morena ha designado al ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín como candidato al Senado de la República, y estará acompañado de su compañera Verónica Camino, quienes en 2018 fueron la fórmula que promovió el PRI, pero ahora son postulados por la 4T. El 30 de diciembre pasado se dio a conocer en un comunicado que el candidato a la Alcaldía de Mérida es el ex panista Romel Pacheco, lo que ha generado expresiones de inconformidad dentro y fuera de Morena.

El malestar que se vive entre algunos grupos de militantes de Morena, empieza a tomar cause y a organizarse en días pasados la abogada Susana Gamboa, quien encabeza “el movimiento antichapulín”, y han creado la asociación procandidatos limpios y honestos, inconformes con las imposiciones de Morena, por lo que convocó a los simpatizantes guindas a una consulta, donde se cuestiona si desean como candidato a Gobernador a “algún chapulín del PRIAN”, “un morenista de la 4T”, o bien colocar un nombre, en el caso de la Alcaldía de Mérida, ¿quién quieres que sea el próximo candidato a la Alcaldía de Mérida? Siendo los propuestos Manuel Díaz, Rafael Echazarreta y Rommel Pacheco, y los resultados fueron: 373 ciudadanos votaron para que un militante de Morena encabece la candidatura, 9 a favor de los “chapulines”, 18 diversos candidatos y 53 nulificados; para Alcalde, 346 para Rafael Echazarreta; 119 para Manuel Díaz; y 14 para Rommel Pacheco.

Todo indica que las consultas se van a extender a otros municipios, este ejercicio obliga a la dirigencia de Morena a intensificar el nombramiento de sus candidatos en los otros 105 municipios, donde existen conflictos entre los militantes del partido y algún grupo político “chapulín” que se haya incorporado en los últimos meses y que empiece a alterar el ecosistema.

En el ejercicio de la consulta que se realizó a los ciudadanos se mostró la diversidad de posturas que existen entre los militantes de Morena, y en lo que respecta a la incorporación de los llamados políticos “chapulines”, algunos lo avalaron, sobre todo aquellos que son afines a Joaquín Díaz. Otros no apoyan la noción porque ven la colonización de personajes políticos con ideologías opuestas a la 4T y el desplazamiento que conlleva. La imagen o la percepción es que los morenistas entran a la contienda electoral enfrentados por la imposición de los candidatos “chapulines”.