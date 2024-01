Después de terminar de presentar su Quinto Informe de Gobierno, Mauricio Vila se dirigió a un salón contiguo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, y ahí la candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le expresó al Gobernador yucateco “eres un chingón Mauricio”.

Y no era para menos, en el Informe el mensaje del Ejecutivo yucateco fue el de la continuidad: “Estamos sentando las bases de Yucatán del futuro para que este momento histórico se vuelva sostenible en el mediano y en el largo plazo, los resultados los hemos tenido entre todos, de puertas abiertas, de diálogo y sin colores partidistas, estoy convencido que no debemos dar ningún sólo paso atrás, yo pienso que los yucatecos ya saben el camino a seguir , estoy convencido que Yucatán merece seguir construyendo una historia de cambio y transformación…. Estoy orgulloso del trabajo realizado y no lo podemos echar a perder en estos meses que nos quedan de administración”.

Este 2024, los gobernadores de Morena que en otros años llegaron a compañar a Mauricio Vila, no estuvieron en su Informe, por el contrario se le vio respaldado por su líder nacional Marko Cortés; la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González. Además, Vila Dosal presentó y mencionó tres veces al ex alcalde de Mérida, Renán Barrera, y agradeció el trabajo coordinado a la diputada Cecilia Patrón; al titular de la SSP, Luis Felipe Saidén. Ausentes estuvieron el senador Jorge Carlos Ramírez, Verónica Camino, Raúl Paz y Rommel Pacheco, y tampoco se asomaron las gobernadoras vecinas de Campeche, Layda Sansores San Román; y de Quintana Roo, Mara Lezama.

El gobernador Mauricio Vila ha señalado que él se ve como un Senador de la fracción parlamentaria del PAN, y no como un embajador, cargo que se les ha asignado a ex ejecutivos estatales luego de que perdieron sus partidos en sus estados.

Mientras tanto, en Morena existe una lucha entre los militantes de la llamada izquierda histórica y seguidores de la 4T, contra los políticos del PAN y PRI que recientemente migraron a este instituto político y se agenciaron las mejores candidaturas. Esto ha motivado que comience un movimiento denominado “anti-chapulín”, dentro de los grupos guinda se cuestiona que a los militantes identificados con el actual secretario general del Infonavit, Rogerio Castro, y de la senadora Verónica Camino, los hicieron a un lado en la designación de la candidaturas.

En varios municipios Morena está apostando por figuras políticas cuestionables, ya que pertenecen a grupos de ex priistas que son señalados por presuntos actos de corrupción. Varios grupos de morenistas van a competir por las siglas de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y no desean estar dentro de la coalición Morena-PT y PVEM, incluso el grupo de los morenistas fundadores que encabeza Alberto Nolasco ya habla de otorgar un voto de castigo a su candidato al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz Mena.

Y es que todavía falta que en Morena se den a conocer los nombres de quienes serán sus futuros candidat@s a diputados federales y locales, lista en la que se espera que se nombre a destacados ex priistas y ex panistas.