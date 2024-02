Voto de castigo a los “chapulines”

En su programa de TV, Sabina Berman, periodista y militante de Morena, entrevistó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y le comentó que el peligro nunca fue que el partido guinda convirtiera a México en Venezuela, el peligro es que Morena vuelva otra vez a México en territorio del PRIAN, al dejar de entrar por su puerta de atrás al Gobierno a los prianistas que los electores sacamos con votos, a lo que Mario Delgado respondió: “detrás de ese comentario hay una idea que es errónea, que es que el pueblo es tonto, la derecha alienta mucho estas campañas”, a lo que la periodista comentó, hay mucha inquietud con respecto al tema de los “chapulines”.

La periodista cuestionó que nadie sabe dónde va estar Rommel Pacheco –el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Mérida-, a lo que de inmediato el dirigente de Morena le sugirió a la periodista que invite a Rommel Pacheco para que lo entreviste, ella aceptó el reto, ante lo cual Mario Delgado justificó que de no hacerlo –candidato- seguiría gobernando la derecha, y agregó que lo realizaron de manera estratégica: “hay que reventar a los conservadores”, y la forma de hacerlo es quitándole lo que ellos tienen. La periodista le dijo, de manera enfática, que la inquietud es que los “chapulines” van hacer tantos que van a terminar de hundir el barco.

Mientras tanto, en Yucatán, el mensaje del candidato a gobernador de Morena, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, que expresó ante sus candidatos a diputados locales, alcaldes y senador, fue que la construcción de la unidad y la futura movilización puede ser la fortaleza del movimiento que encabeza, entre los asistentes estaban el ex senador del PRI y actual candidato al Senado por Morena, Jorge Carlos Ramírez Marín; el candidato a la Alcaldía de Mérida, el ex panista Rommel Pacheco; la candidata a diputada local por el segundo distrito, la ex regidora del PRI, María Fernanda Vivas, entre otros. Se observó la ausencia de la senadora Verónica Camino. Además, por si algo faltara, nombraron candidato a diputado plurinominal al ex líder estatal del PAN, ex diputado federal y local y ex senador panista, Raúl Paz, a quien los grupos guindas ya ven como el próximo coordinador de su bancada en el Congreso local.

En Morena, algunos grupos quedaron inconformes con las designaciones que se realizaron en algunas candidaturas, como es el caso del legislador local, Rafael Echazarreta, quien de manera abierta está confrontado con su candidato a gobernador, Joaquín Díaz. En días pasados, en sus redes sociales, la ex precandidata a gobernadora y a la alcaldía de Mérida, Susana Gamboa, cuestionó la candidatura a una diputación plurinominal que le otorgaron a Sandra Luz Sánchez Rodríguez, a quien denuncian que no tiene la residencia, ni arraigo en la entidad, y su único mérito es ser asistente en el Senado de la senadora Malú Micher. Y no es para menos, el desplazamiento de figuras políticas que se han desarrollado dentro Morena es evidente, las resistencias a la colonización de grupos de poder externos ha generado un movimiento de inconformidad dentro del partido guinda, donde está surgiendo el movimiento al voto de castigo para los candidato “chapulines”