Todo indica que el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz Mena, seguirá enfrentando las deserciones de sus antiguos aliados y ex compañeros que no fueron designados como candidatos de Morena en las presidencias municipales. Y es que en los próximos días las renuncias de los ex morenistas serán más frecuentes y el movimiento anti-chapulín se reactivará.

Y no es para menos, los fundadores de Morena saben y están conscientes de que si los candidatos “chapulines”, es decir, los ex priistas y ex panistas que fueron postulados por Morena triunfan, no sólo serán excluidos en los órganos de Gobierno, también perderán su ex instituto político, ya que por lo general los grupos que ganan el poder también se agencian las dirigencias de los Institutos políticos, es por eso que los fundadores de Morena están promoviendo el voto de castigo.

Actualmente no se ve a ninguna figura política en Morena Yucatán que tenga la capacidad y el talento de negociar, conciliar, sumar a las fuerzas al proyecto morenista a los inconformes, el caso más emblemático, su líder estatal Alpha Tavera, no sólo ha dejado el liderazgo de su partido a la deriva, tampoco quiere enfrentarse a los diferentes grupos de inconformes que existen en los municipios. La designación, confirmación, promoción de los candidatos y la operatividad política se la ha dejado al grupo de Joaquín Díaz Mena, es decir, él será el responsable de los resultados.

Para nadie es un secreto que el grupo político que actualmente arropa a “Huacho” Díaz ve con suma preocupación las candidaturas del ex diputado federal del PAN, Rommel Pacheco, a la Alcaldía de Mérida, y la del ex senador tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín. Estos dos personajes son señalados a nivel local y nacional como el ejemplo de políticos “chapulines”, quienes sólo llegaron a cosechar.

También generó malestar en las filas de Morena y sus aliados, la cancelación que realizó su candidata presidencial en su anunciada gira a Yucatán, donde la doctora Claudia Sheinbaum se supone se reuniría con empresarios yucatecos para analizar la agenda local, regional y nacional. Todo parece señalar que a Yucatán no se le ve como una entidad prioritaria para la dirigencia nacional de Morena, e incluso las giras que ha llevado a cabo la ex jefa de Gobierno de la CdMx en el Estado han sido muy accidentadas, en la de Valladolid se observó el rechazo de sus militantes al ex panista Rommel Pacheco, y en su segunda gira dejó entrever el cambio de modelo en materia de seguridad.

A dos días que empiecen las campañas en Yucatán, se han expresado más renuncias en Morena, estas son: en el municipio de Ticul, Hidalgo Escamilla y Emilia Paredes, esta por el Verde Ecologista, ambos se inconformaron por la designación del ex priista Humberto Parra, quien es identificado con el grupo del empresario Eberth Dzib; Juan Pablo Frías también presentó su desistimiento y se fue como candidato a la Presidencia Municipal por Nueva Alianza en el municipio de Tecoh; en Maxcanú, Alfredo Sánchez dimitió a Morena y actualmente apoya al candidato del PAN. La ausencia de la actual presidenta Estatal de Morena, Alpha Tavera, crea más confusión, ya que no existe.