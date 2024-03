No es un secreto que en el equipo del candidato de Morena al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz Mena, tiene como estratega a Gabriela López, la misma que vio la campaña de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, y la que coordinó la mercadotecnia de la ex alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo.

Una de las estrategias que le funcionó muy bien a la ex gobernadora Ivonne Ortega es la de victimizarse, o la búsqueda de conmiseración, con discursos como “pobre de mí”. A la ex gobernadora le hicieron señalamientos sobre su peso y obesidad, se presentó ante un auditorio lleno de mujeres y expuso su problema, en esa ocasión lagrimó, pero donde se presentaba se repetía la historia, lo que generó empatía, ya que el problema de la obesidad en la población yucateca es muy alto, pues ocupamos el segundo lugar en la Península, tan sólo en 2022, se registraron 809 mil 069 casos, de los cuales 292 mil corresponde a hombres y 516 mil 567 a mujeres, según datos de la Secretaria de Salud (SSA).

Actualmente, Gabriela López está asesorando la campaña política del candidato de Morena al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz, y como se recordará sufrió un accidente cuando estaba manejando en su rancho el ganado, por lo que resultó con una lesión en su húmero derecho, fue intervenido en una clínica privada, y en sus redes sociales se mostró hospitalizado, enviando dos mensajes; en el primero externó que su familia lo estaba arropando, subrayó la participación de sus hijos Julián y Joaquín Díaz en su campaña política, demostró que parte de su fortaleza está en su familia; el segundo fue político, cuestionando la calidad y el acceso a los servicios de salud pública, ya que el ex Alcalde de San Felipe externó en sus redes el siguiente discurso: “desafortunadamente en Yucatán la salud no es para todos, existe mucha desigualdad en el acceso y en la calidad de atención medica”, pero no fue más claro al señalar que los servicios de salud a los que más se les cuestiona son a los federales, del IMSS e Issste, e incluso el desabasto de vacunas en México es grave y con fuerte impacto en las próximas generaciones, ya que por primera vez el Gobierno Federal no compró la vacuna BCD para los recién nacidos, misma que los protege de difteria, tétanos y tosferina (según reveló Animal Político), a la par están los señalamiento de los derechohabientes sobre la falta de medicamentos y atención oportuna. Muchas veces los médicos no cuentan con los insumos ni con el material quirúrgico que necesitan.

Por otra parte, el gobernador Mauricio Vila en su intervención ante empresarios dijo: ¿qué le pedimos a los candidatos? Que los candidat@s vean la realidad de Yucatán, no su realidad, que nadie de fuera de otros estados venga a enrarecer los procesos electorales de Yucatán, cuando gente de otros estados llega a intervenir en las campañas electorales las cosas no terminan bien.

Hasta el momento, quienes han intervenido en el proceso electoral de Yucatán son la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; el delegado de Gobernación, Andrés Peralta; Juan José de la Rosa, y el diputado local de la CdMx, Octavio Rivero