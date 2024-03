Yucatán se convirtió, el fin de semana, en parte de la disputa internacional y nacional que se vive en el país, en el marco de la contienda presidencial de 2024. En una gira que realizó para apoyar a sus candidatos, el precandidato a diputado federal por Morena, PT y Verde Ecologista, Gerardo Fernández Noroña, cuestionó a la marquesa de Cayetana Álvarez y Toledo, de la Casa Fuerte y diputada española por el Partido Popular, en el marco del Festival de las Ideas en la ciudad de Puebla.

La legisladora española, Cayetana Álvarez, externó a los jóvenes mexicanos que: “no atiendan a los cantos de sirena de quienes prometen gratis, total acabarán contra las rocas, exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre cómoda, pero será el suelo más firme que puedan pisar, sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible, defiendan la democracia, hagan más que eso, conviértanse en verdaderos militantes de la democracia mexicana, abrazos no balazos, más bien abrazos a los que dan balazos el slogan es bonito, el resultado es catastrófico para la democracia y, sobre todo, para los miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo, miles de jóvenes mexicanos que están viendo truncada su vidas y no en cementerios, si no en los sórdidos pliegues del hampa, México no está condenado a sufrir, más de 30 mil asesinatos al año, México no está condenado hacer el cortijo de los cárteles, México no está condenado a mutar a un narcoestado, el crimen organizado si puede ser derrotado, sólo faltan dos cosas políticos valientes”.

Por su parte, en la gira que realizó para apoyar a sus candidatos en Yucatán, Gerardo Fernández Noroña en un mitin, en Motul, externó que los de la derecha trajeron a una diputada española como “güerita es marquesita”, y vino a repetir las mismas mentiras que dice la derecha todo el tiempo: “miren lo que se atreven a decir vienen a decir que hay una violencia tan grave que no se va a poder hacer la elección en el país, lo que no entiende el rey de España y la marquesa que nosotros no somos colonia, somos un país independiente, existe un resultado, pero no hemos logrado la pacificación del país, hemos avanzado”.

Dos son los grandes temas que los principales bloques políticos agrupados en el PAN, PRI Y Nueva Alianza, y los de Morena, PT y Verde Ecologista, ponen en el centro del debate, y es el apartado de la seguridad y el combate a la pobreza. En la pasada gira de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, recalcó que la seguridad en Yucatán seguirá como hasta ahora se dirige bajo el mando del comandante Luis Felipe Saidén. Por otra parte, la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchilt Gálvez, les recordaba a sus seguidores en Yucatán que valoren a los gobiernos que son capaces de mantener la seguridad en el Estado, y ponía de ejemplo lo que pasa en Campeche, donde los policías se amotinaron en contra de su titular Marcela Guerra, luego de ser la segunda entidad más segura del país, pero ya cayó al octavo lugar.