Las averiguaciones en Morena empezaron desde el pasado sábado 6 de abril, especulando sobre la separación de alguna de sus figuras. No sabían quién, cómo y dónde. Los reclamos dentro de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, habían cesado públicamente.

Pero los grupos políticos de Morena seguían inconformes con las designaciones de las candidaturas a las presidencias municipales y nadie vio venir el malestar del candidato a Diputado local guinda, Bayardo Ojeda Marrufo, líder del Movimiento Unidos, organización que siempre impulsó la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. El ex legislador del PRD, Bayardo Ojeda, nunca se deslindó de la candidatura presidencial de la doctora Sheinbaum, pero sí lo hizo de dos los principales candidatos de Morena al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz, y a la Alcaldía de Mérida, Rommel Pacheco.

Actualmente, Bayardo Ojeda sigue siendo candidato a Diputado local por Morena, en el Octavo Distrito local, y tiene amplias posibilidades de ganar esa demarcación, lo que sí realizó fue respaldar las candidaturas de los panistas al Gobierno del Estado, Renán Barrera Concha, y a la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón.

Es de llamar la atención que uno de los que cuestiona la decisión de Bayardo Ojeda es el candidato de Morena al Senado de la República, y que hasta hace unos meses era una de las principales figuras del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien también fue funcionario federal en el Gobierno “neoliberal” de Enrique Peña Nieto.

A Bayardo Ojeda lo llevarán a un proceso legal para expulsarlo de Morena, pero también él tiene el derecho de audiencia, es decir, de defenderse. La candidatura local no es tan viable que se la puedan quitar, de acuerdo a la ley solamente pueden sustituirlo por inhabilitación, por fallecimiento o renuncia.

En su argumentación, Bayardo Ojeda señala que “Morena no representa a la izquierda en Yucatán, está secuestrada por un grupo que políticamente, hace once años, saqueó al Estado. Políticos que vienen del PRI, que durante once años tuvieron cargos como secretarios, diputados y ahora se volvieron millonarios a expensas del Gobierno del PRI. Gente que antes vivía en una casa de interés social y ahora tiene mansiones en la playa. Esos ahora se tiraron un cubeta de pintura guida y nos vienen a decir que Morena es la opción, y ellos no son la opción, porque vienen a saquear al Estado, y eso no lo vamos a permitir, que la gente que ha hecho daño regrese al poder”.

Las repercusiones no se dejaron ver, ya que el líder nacional de la agrupación “Movimiento Nacional por un mejor país”, Juan Hugo de la Rosa, desde las oficinas del Estado de México, en la Alcaldía de Nezahualcóyotl, expulsó a Bayardo Ojeda, ya lo sustituyeron por Suemy Canto Salas, ligada con Alejandro Mena, ambos vienen del PRD y son cercanos al candidato a Gobernador, Joaquín Díaz. Juan Hugo de la Rosa es también el promotor del ex alcalde priista en Kanasín, Carlos Moreno. Mientras tanto, Bayardo seguirá haciendo campaña.