Las nuevas adquisiciones de Morena Yucatán ocasionarán enfrentamientos y señalamientos, ya que el grupo político de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, que es el que domina la campaña del candidato al Gobierno del Estado, Joaquín Díaz Mena, ya invitó a que se incorpore de manera formal el ex candidato perdedor al Gobierno del Estado del PRI, Mauricio Sahuí Rivero, así como el Diputado Federal tricolor, Pablo Gamboa Miller.

Estas adquisiciones de los neomorenistas se dan en el contexto de enfrentamiento entre los grupos que existen en Morena, como son los llamados morenistas históricos o fundadores, este grupo es el que cuestiona a los políticos “chapulines” que recientemente arribaron al partido guinda, desplazando a varios militantes. Por cierto, muchos de los neomorenistas cuentan con el apoyo de Joaquín Díaz Mena, candidato al Gobierno del Estado por dicho instituto político.

En días pasados, Joaquín Díaz Mena presentó sus propuestas de Gobierno en materia de educación, cultura humanista y cultura física. En cuanto a la Educación Superior indicó que: “será un pilar relevante en la implementación de estas acciones y se ampliará el programa de becas para jóvenes universitarios. Asimismo, se considera el fortalecimiento de los objetivos iniciales de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies) para que retome su papel como interlocutora entre la academia, la ciencia, la investigación y los sectores productivos y social”.

Suena muy bien esta propuesta, solamente que como Delegado Federal las participaciones federales o los recursos de los Institutos Tecnológicos Nacionales de México en Yucatán quedaron mermados, lo que afectó los programas de desarrollo e investigación, incluso estos centros escolares supervivieron por la cuotas de los estudiantes, a los cuales los candidatos de Morena no se cansan de repetir que la educación es un derecho, no un privilegio.

La empresaria y ex candidata a Diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) por el noveno distrito, Cinthya Baqueiro Maza, presentó su formal renuncia a la candidatura, entre los señalamientos que externó es que nunca tuvo un equipo de campaña y un equipo de redes sociales, el cual le habían ofrecido. En una reunión le externaron que no había presupuesto para la campaña, pero, aún así, todo lo que se hiciera con dinero propio tendría que ser fiscalizado por el partido. Además, le solicitaron de manera insistente firmar una hoja en blanco para subirla al sistema, por lo que no se vería físicamente.

Esta renuncia pone en riesgo que MC no tenga Diputado en el Congreso del Estado, lo que perjudicaría al ex priista Javier Osante, prometido de la ex gobernadora Ivonne Ortega, dueña de la franquicia naranja.