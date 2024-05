El 23 de enero del 2023 el narcotraficante Sergio Villarreal, alias “El Grande”, testificaba en contra del ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna. Fue el primer testigo en declarar ante la Fiscalía del Distrito este de Nueva York, ante miembros del tribunal, reafirmaba que con la ayuda del ex SSP el Cártel de Sinaloa creció durante el Gobierno que presidió el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“El Grande” aseguró que él estuvo en reuniones en donde el Cártel de Sinaloa le daba sobornos a García Luna, con la finalidad de que dejara operar a este grupo narcotraficante, y también les otorgaba información para que el Cártel de Sinaloa pudiera cuidarse y después golpear a los grupos rivales en varias ocasiones.

De la misma manera, dijo: que uno de los compromisos de García Luna era quitar y poner agentes en diversas partes de la República Mexicana, para que cuidaran los intereses del Cártel de Sinaloa. Sergio Villarreal declaró que él estuvo presente en varias reuniones.

El 24 de enero de 2023, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el juicio del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que se llevaba a cabo en los Estados Unidos, no había tenido la suficiente difusión por parte de los medios convencionales, por lo cual se veía en la necesidad de que mediante sus conferencias de prensa la gente y el pueblo se enterasen de que se le acusaba al ex funcionario.

Entre otras cosas, el presidente López Obrador señalaba que era vergonzoso que una autoridad del más alto nivel, que debía darle protección y seguridad al pueblo mexicano, tuviera una doble función y estuviera trabajando para los grupos criminales, así mismo externaba que García Luna recibió más de un millón de pesos diarios, y que el Gobierno de la República buscaría obtener 700 millones de dólares del ex funcionario, todo esto avalando los testimonios de Sergio Villarreal, “El Grande”.

Mucha de la información utilizada en el juicio contra García Luna fue revelada en el libro “Los señores del narco, de la periodista Anabel Fernández, a quien en ese tiempo el Presidente elogiaba por señalar las relaciones que tenía García Luna y otros políticos ligados a Felipe Calderón Hinojosa con los grupos de los cárteles del narcotráfico.

En estos días, saldrá a la luz pública el libro “La historia secreta”, que es el adelanto de cómo el Cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Beltrán Leyva y de “El Grande”, dieron, supuestamente, 25 millones de dólares al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2006, para que costeara su campaña a la Presidencia. Sergio Villarreal señala que le entregó personalmente, el 15 de julio del 2006, tres semanas antes de la elección, 500 mil pesos al tabasqueño a cambio de que ellos pudieran designar al titular de la Procuraduría General de la República y obstaculizar las operaciones de la DEA en México.

El presidente López Obrador señaló, el lunes pasado, que ese libro no presenta ninguna sola prueba, y señaló que son unas viles calumnias, ya que no existe ninguna prueba ni fotografía, y convocó a la periodista Anabel Hernández, a que no sólo se base en testimonios con presuntos criminales. Esta misma aseveración la hizo el abogado de García Luna, César de Castro, quien señaló que no existen pruebas contundentes en contra de su cliente, ya que no hay ninguna fotografía y que las acusaciones son de testigos protegidos.