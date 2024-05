La diasporización de la izquierda en Yucatán acontece en el marco del proyecto de continuidad que encabeza el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya prolongación busca la doctora Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Verde.

En Yucatán, Morena es encabezado por el ex panista Joaquín Díaz Mena, actual candidato al Gobierno del Estado. En 2018, la mayoría de los grupos, por no decir la totalidad de los grupos de izquierda aglutinados en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, abrazaron la candidatura de Joaquín, quien buscaba por segunda ocasión gobernar la entidad.

Ahora, en 2024, el grupo en el poder a nivel federal tiene en el ex delegado de Bienestar el sustento electoral de Morena, siendo el ex alcalde del municipio de San Felipe, Joaquín Díaz Mena, y quien se encuentra enfrentado con los diversos grupos de izquierda en la entidad, desplazando a los fundadores del partido guinda para incorporar a su proyecto a los ex beneficiados del PRI y del PAN.

Previo a las elecciones federales, estatales y municipales, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Yucatán le da la espalda a su actual candidato al Gobierno del Estado, y a los candidatos a senadores, los ex priistas Verónica Camino y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como al ex diputado federal panista Rommel Pacheco, quien dirige los trabajos de los morenistas en Mérida. Claro está, que también se hacen a un lado de su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visto con buenos ojos el arribo de los ex priistas y ex panistas a su proyecto, lo que ha ocasionado una fractura al movimiento que ella encabeza.

Alejandra Novelo, líder de Morena en el Congreso del Estado, manifestó públicamente y en una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que le recordaba que la dignidad no tiene precio, que los principios no se negocian, que participar en la vida pública implica regirse con valores y principios, cosa que ya no hay en Morena en Yucatán. Asimismo, en su misiva al Presidente de la República, le expresó que no puede permitir que se le condicione, amenace y amedrente por la persona que ocupa la candidatura a la coalición integrada por Morena, PT y Verde en Yucatán. Además, reafirmó que no apoya a alguien que representa todo lo contrario al movimiento y dice: “yo trabajé con Joaquín Díaz Mena y fui víctima de violencia política en razón de género”.

Joaquín Díaz enfrenta una contienda más por el Gobierno del Estado con una izquierda destrozada, polarizada y dividida, en la que importantes liderazgos han manifestado que no lo acompañan en su aventura por querer ser Gobernador.