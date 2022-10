El “barril sin fondo” ¿será redituable?

Cuando se dio a conocer que Fonatur se iba a hacer cargo del proyecto de construir el ya famoso tren maya, les dije a mis amigos que el Gobierno se estaba equivocando, pues ese fondo no tenía nada valioso que aportar para tan avanzado sistema de transporte que se perfilaba para unir los tres estados de la Península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz y quizá algún día algo más allá.

Me preguntaron en qué me basaba para hacer esa afirmación y les recordé que ese fondo fue creado para la promoción turística de México, así que a estas alturas de los años que llevan “trabajando”, desde el funcionario de más alto nivel hasta el de menor rango están acostumbrados a vivir, comer, vestir, pasear, etc., solamente en los establecimientos más caros del mundo. De lo contrario, cómo podrían convencer a quienes tienen dinero para que vengan de vacaciones a vivir en nuestro suelo y nosotros tendríamos que apoyar esa labor gastando dinero alegremente, yendo en la mañana a desayunar, al mediodía a almorzar y en la noche a cenar nada más que en los lugares más caros y exclusivos de cada ciudad.

Aunque el presidente López Obrador tuviese una gran capacidad para sacar adelante los proyectos que tiene en mente o ya en el papel para realizar en 2023 y 2024, dos son sus obras “faraónicas” más pesadas –la otra es la refinería de Dos Bocas, inaugurada, pero que aún no refina–, las que le quitan la sonrisa y la paz, y una de ellas es el moderno tren maya, que serviría para transportar turistas y carga a lo largo de los tres estados de la Península de Yucatán, más Tabasco y Chiapas. El exjefe de Gobierno de la CdMx ha dicho que, contra viento y marea, el sistema férreo será inaugurado a mediados del año próximo.

Según la información que circuló en días recientes, las autoridades informaron que Fonatur seguirá al frente del proyecto del tren maya –al que ya le endilgaron el mote de “barril sin fondo”, porque cada día cuesta más–, pero para la segunda mitad del sexenio se anunció como nuevo director general del fondo a Javier May Rodríguez, quien sustituirá a Rogelio Jiménez Pons.

Horas antes de que se anuncie su salida de Fonatur para ocupar el cargo de subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), forzado por la prensa que le preguntó cuál era la razón de su salida, Jiménez se limitó a decir, con semblante enojado, que siempre había dicho que producir energía eléctrica no era “la vocación” de Fonatur.

Nadie está seguro de que la construcción del tren maya sea una cuestión de vocación, pero todos recuerdan que cuando el presidente López Obrador anunció el proyecto dijo que éste costaría unos 200 mil millones de pesos, y a últimas fechas se ha revisado al alza esa cifra y ya se habla de poco más de 400 mmdp. ¡Cuán importante es descubrir cuál es nuestra verdadera vocación!