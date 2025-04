Acudir a las urnas

Las elecciones para ocupar cargos al Poder Judicial, tanto Federal como locales (en el caso de Yucatán las campañas arrancan este 29 de abril con miras a elegir Magistrados del Tribunal Superior de Justicia), están a la vuelta de la esquina. Hay, en realidad, muchos más candidatos de los que realmente vemos en redes sociales y de los que comenta la opinión pública, lo que sin duda dificulta la capacidad del electorado de conocer a fondo a todos los perfiles y tomar decisiones informadas.

Ciertamente hay un sector importante de la sociedad que aún ve con recelo la elección de las personas juzgadoras y que está decidido a no participar en la jornada electoral.

Hay muchos puntos en contra (y hasta sin sentido) en torno a este proceso, empezando con que se obliga a quienes aparecerán en la boleta a hacer campaña sin hacerla.

Quizás a las autoridades electorales se les pasó un poco la mano, pues a aquellos que se les exige hacer política se les impide ser políticos: no pueden hacer mítines, no pueden pagar publicidad en Facebook, no pueden pagar spots publicitarios, no pueden regalar objetos con su imagen o nombre. En fin, los futuros jueces políticos no pueden hacer absolutamente nada de lo que le es permitido al resto de la clase política en época electoral. Resulta difícil, por ejemplo, imaginar campañas para elegir al presidente de la República o gobernadores a fuerza de tiktoks y frases con referencias culinarias, como aquella del chicharrón preparado.

Tendrán que hacer lo que se pueda con lo que se tenga, y ojalá este sea el experimento exitoso que demuestre que se puede hacer campaña sin tanto dinero que buena falta hace en otras áreas que son responsabilidad del Estado Mexicano.

Sin embargo, quien suscribe estas líneas cree firmemente que, a pesar de todo, es importante que el electorado acuda a las urnas este primero de junio a votar. Guste o no a propios y extraños, la reforma judicial es una realidad, y ahora sólo las elecciones pueden garantizar la calidad de quienes impartirán justicia los próximos años.

¿A poco la gente conoce realmente a todos y cada uno de los diputados y senadores por los que votan? ¿Conocen, por ejemplo, a los plurinominales de su circunscripción?

Para nada esto significa alentar la desinformación o que debamos conformarnos con el desconocimiento de los perfiles, pero no participar tendrá, a la larga, un impacto más negativo que hacer el intento y ejercer el derecho al sufragio.

Concluyo este breve escrito con el que regreso a las andanzas agradeciendo al Novedades el permitirme continuar en este espacio. La albarrada del tolok se ha publicado en este medio desde agosto de 2018, por lo que este 2025 serán siete años de compartir ideas y puntos de vista, siempre desde el respeto, la buena fe y el criticismo, procurando la objetividad que nos es posible dentro de nuestra subjetividad humana. La albarrada del tolok, columna y título de mi autoría, sólo se ha publicado en este medio desde que fui invitado a colaborar en él, por lo que cualquier otro texto que se publique en otro medio o por otra persona, no es ni ha sido redactado ni reconocido por mí.

