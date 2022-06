Interesante labor de la “Asociación Nacional Plus 40”

No obstante, debido a que sus recursos económicos son muy exiguos y que no depende de ninguna área oficial, señalamos que la “Asociación Nacional Plus 40”, desde su inicio, ha sido constante en la ardua tarea de crear fuentes de trabajo para aquellos que han cumplido los cuarenta años de edad.

Los propósitos primordiales son reducir el alto índice de desempleo de hombres y mujeres, aprovechando al máximo la experiencia de esas personas, que en su mayoría están en posibilidad de seguir trabajando porque su capacidad física y mental están aún en plenitud. Es por eso, que los profesionales que están a cargo de tan importante asociación les preocupa tanta discriminación y despidos injustificados.

En este ámbito, la dolorosa realidad es que el movimiento de trabajo constantemente es en favor de los jóvenes quienes impiden el paso a los jefes de familia que son desplazados y no encuentran acomodo porque su única culpa es tener los cuarenta años de edad y constantemente la desintegración del hogar es irremediable y de continuar estos problemas aumentará la población marginada abandonados a su suerte en un horizonte de incertidumbre, carencias que aún a los más equilibrados les originará frustraciones, esta serie de obstáculos imperantes actualmente.

Sabemos que las autoridades respectivas por más que lo han combatido no han logrado acabar con el problema social del coyotaje, lo mismo en el ramo laboral que en el penal. Trabajador con problemas es trabajador sin dinero.

Es muy común que los patrones no respeten sus derechos porque no les pagan el salario mínimo, o no cumplen con las obligaciones derivadas de contratos individuales o colectivos.

Cuando esta situación se presente, es aconsejable que los perjudicados acudan a la autoridad competente para que con su asesoramiento inicien el juicio adecuado que transcurrirá conforme a los lineamientos legales.

Que no los engañen por esa gente que, con toda mala fe, les ofrece ayuda. De lo contrario seguirán atropellando sus derechos ganados a través de una vida de sacrificios.