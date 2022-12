Recordando a Anwar el-Sadat, ex presidente egipcio

Mohamed Anwar el-Sadat nació el 25 de diciembre de 1918 en El Cairo, fue un político y militar que ejerció los cargos de Presidente y Primer Ministro de su natal Egipto. En 1978 fue galardonado junto con el primer ministro Israelí Menájem Beguín con el premio Nobel de la Paz, por los acuerdos de Camp David, que dieron lugar a una paz negociada entre Egipto e Israel, es recordado en su país como el héroe de la guerra y la paz.

Quién iba a decir que dicho Presidente fuera acribillado a balazos cuando presenciaba un desfile militar en El Cairo, conmemorativo de La Guerra Del Ramadan de 1973. Además, murió su Secretario personal y resultaron heridos el Ministro de Defensa, así como varios diplomáticos. Por cierto, uno de sus asesinos se mató ingiriendo cianuro. Hosni Mubarak vicepresidente, quien estaba junto a él, resultó ileso en el momento de la masacre y, posteriormente, se convirtió en el Presidente egipcio en 1981.

Los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano, dejó de existir en el hospital Maadi (donde también falleció el Sha de Irán). El mausoleo de Sadat, en El Cairo, es visitado por cientos de turistas de todo el orbe.

En su momento algunas fuentes manifestaron que un grupo militar secreto de nombre “Organización independiente para la liberación de Egipto”, son los que maquinaron este degradante asesinato, en contra del estadista de 62 años de edad.

Anwar el-Sadat, héroe de su patria, ocupó el lugar que dejó su entrañable amigo Gamal Abdel Nasser, se auguró que no duraría en el poder, sin embargo, contra viento y marea pugnó por el buen entendimiento entre sus simpatizantes y agitados compatriotas con las naciones limítrofes.

Actualmente en el planeta no gozamos de la paz deseada, el hombre vive en un ambiente sangriento y hasta el cansancio se ha dicho que la violencia y los actos de terrorismo no son los medios que nos conducirán para encontrarla. Angustia el riesgo que se continúe utilizando las armas que la ciencia ha puesto al servicio del belicismo y es cuando nos parece incomprensible que algunos científicos apliquen sus conocimientos para provocar una mortandad, es decir, no les importa estar al servicio de la muerte.

Sigue martillándonos está interrogante: ¿qué le está sucediendo a la humanidad?