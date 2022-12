La cultura del maíz en la dieta del mexicano

Las antiguas culturas en las tierras americanas nacieron sobre la verde superficie de las milpas. Desde aquellas épocas hasta hoy, este grano constituye el alimento diario primordial. Del maíz se preparaban tortillas, atole, tamales, pozole, etc., no ha perdido la estimación de la población. Las pasadas culturas que poblaron al país, no sólo crecieron al amparo multicolor, sino también cultivaron cacao, e hicieron de él, un alimento tonificante y preferido por los reyes, sin olvidar la grandeza de su arquitectura.

El maíz es uno de los cereales más importantes a nivel mundial, no sólo por el suministro de nutrientes a los seres humanos e incluso a los animales, sino también es materia prima básica de la industria.

Su producción se divide en blanco y amarillo, el maíz blanco se consigna principalmente al dispendio humano, y el amarillo se destina a la industria o fabricación de alimentos balanceados para la producción pecuaria.

Según el Gobierno de México, se registran 59 variedades criollas de maíz en nuestro país. Como indica el Diario Oficial de la Federación los principales estados productores son: Sinaloa (22%), Jalisco (14%), Ciudad de México (8%) y Michoacán (7%).

México ocupó el octavo lugar en producción mundial de maíz, en 2017 exportó a 17 países.

Es constante el rumor de que México es un país privilegiado, otros afirman lo contrario, que ya no tenemos remedio. Ambas afirmaciones son exageradas.

Pensamos que en el término medio está la realidad. La agricultura es la base de la economía y de la riqueza de una nación, los expertos consideran que últimamente en el país, es deficiente y que va a llegar el momento que no pueda sostener a los habitantes. Se ha presentado la necesidad de abrir nuevas tierras para aumentar la producción.

Situación que demuestra claramente porqué el maíz, el frijol, el trigo, periódicamente elevan sus precios y tienden a seguir aumentando, pues actualmente el ciudadano está ante una escalada inflacionaria en espiral de los productos básicos, para su rudimentaria alimentación.

Ante la preocupante realidad que estamos viviendo, el más elemental buen sentido nos indica lo que debe hacerse: aplicar los programas, estrategias y políticas que correspondan para incrementar los cultivos. No nos imaginamos al pueblo sin su alimento popular: la tortilla.

El mexicano diariamente saborea la infinita variedad de alimentos derivados del maíz que, como dijera Pedro Ocampo Ramírez (talentoso periodista tabasqueño), están en riesgo de ser atropellados por un “carrito de hotdogs”.