Remembranzas de la maestra Elma Rosa Castillo Castellanos

Hoy queremos recordar con respeto y admiración, la noble labor, el profesionalismo y la entrega que siempre demostró para con los niños de diferentes capacidades, la maestra Elma Rosa Castillo Castellanos.

Laboró en la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante 30 años. El Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar en Yucatán (Capep), le otorgó una medalla por su incansable labor. En su momento, la ceremonia se llevó a cabo en un hotel de esta ciudad, con la presencia de sus compañeras educadoras y autoridades del magisterio.

Recibió mención honorífica por el tema de su tesis “Problemas que existen en la comunicación entre terapeuta y paciente”, para obtener el título de maestra especialista en la educación de personas con trastornos de la audición y el lenguaje, egresada de la Escuela Normal de Especialización, de la ciudad de México, con cinco capítulos:

I Qué es la comunicación.

II Factores que favorecen la comunicación entre los seres humanos.

III Cómo ha evolucionado el lenguaje hasta nuestros días y su importancia en la comunicación.

IV Dificultades en el lenguaje que entorpece la comunicación humana.

V Métodos para establecer la comunicación entre terapeuta y paciente: A) Algunas experiencias de cómo se estableció la comunicación entre terapeuta y paciente.

En su mensaje de agradecimiento hizo hincapié en que: “trabajar con niños menores que padecen trastornos de la audición y lenguaje, requiere mucho empeño y paciencia, que a la postre es muy motivador corregirlos. La formación preescolar es el cimiento de una correcta educación que se refleja en el futuro de los estudiantes”.

Comentan algunos especialistas que, en esta época día a día, no sin inquietud, aumentan los problemas de lenguaje y comunicación, lo que origina que cuando las personas no logran comunicar o expresar lo que pretenden, sufran frustraciones, tornándose en seres tristes.

Enfatizamos la importancia de la inclusión en las aulas escolares a los niños y niñas con diferentes capacidades, no seamos indiferentes ante este tema, no alcemos barreras, seamos un puente que nos permita ayudar, apoyar no sólo a los niñas y niños, también a los padres de familia que muchas veces no saben qué camino tomar para ayudar a sus hijos, a los docentes que día a día salen a brindar sus conocimientos -así como lo hizo en su momento la maestra Elma Rosa-.

Unos días antes de su deceso, platiqué con ella y me expresó: “durante el desarrollo de mis actividades como maestra normalista, tuve la oportunidad de que me concedieran una beca por un año en el Hospital Psiquiátrico de la capital del país, consistente en el estudio para manejar problemas de aprendizaje y de conducta entre niños de preescolar, y cuando terminé este curso, sentí la necesidad de continuar investigando acerca de este campo tan extenso, circunstancia que propició que eligiera la especialidad en la educación de personas con trastornos y el lenguaje”.

Descanse en paz, maestra Elma Rosa Castillo Castellanos.