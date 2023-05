Se olvida el romanticismo de escribir cartas

Hoy queremos variar un poco los trillados y lamentables temas de violencia, corrupción y carestía de vida que vive el país, para referirnos a lo que dice el poeta Rilke: “Que el mejor medio de comunicación entre el género humano son las cartas”. Recordemos que nuestros ancestros (antiguas culturas mexicanas), lo hacían a través de señales de humo, o del sonido producido con el tambor, o del caracol, igualmente enviaban un mensajero que corría por inhóspitos y peligrosos caminos exponiendo la vida para llegar a su destino.

La necesidad de comunicarse desde tiempos inmemoriales ha sido la excusa perfecta para tomar pluma y sumergirse sin más en el maravilloso mundo de la escritura. Las cartas eran el pretexto ideal para el romántico amor, las despedidas bellamente disfrazadas de perdones, las amistades olvidadas y vueltas a encontrar. Tantas historias contadas en papel, que recorrían kilómetros y kilómetros para encontrar al fin el destino ansioso. Sentémonos a reflexionar en esos años mozos donde el servicio postal fue una ventana abierta a las más bellas declaraciones de amor y desamor. Recordemos una de tantas cartas que el poeta Jaime Sabines le envió a su gran amor, “Chepina”, donde le dice: “Perdóname porque te quiero así, perdóname porque este amor me mata, porque este amor te matará diariamente a mi lado, perdóname porque estarás conmigo todos los días de mi vida, porque no te dejaré nunca, porque seré tu castigo y tu culpa”.

Esas cartas tan sinceras que Frida Kahlo escribió a su tormento Diego Rivera, quedarán grabadas en la memoria de todo aquel que se identificó con la más grande representante de la pintura en México; acá un fragmento dolido de una: “el motivo de esta carta no es reprocharte más de lo que ya nos hemos reprochado en esta y quién sabe cuántas pinches vidas más, es sólo que van a cortarme una pierna (al fin se salió con la suya la condenada)[ ...] te escribo para decirte que te libero de mí, vamos, te amputo de mí; sé feliz y no me busques jamás”.

Y si estas cartas no fueran pretexto para incentivar y retomar el viejo y maravilloso arte de escribir. Nos trasladamos al viejo continente, donde un Napoleón Bonaparte, asiduo escritor e impaciente a la hora de esperar respuestas, como nos lo demuestra una carta que le escribió a su esposa Josefina de Beauharnais, de la cual se tuvo que separar por ir al frente de batalla apenas 48 horas después de haber contraído matrimonio:

“No recibo carta tuya desde hace dos días, y son ya trece, por lo menos, las veces que hago esta reflexión para mis adentros. Tal vez te hastíe con mis cuitas, pero no puedes albergar la menor duda sobre la tierna y singular angustia que me inspiras”.

Posdata: no dejemos a un lado el intercambio epistolar, retomemos el hábito de escribir. Recordemos que nuestro Servicio Postal Mexicano sigue entregando todo tipo de correspondencia. El envío de cartas y paquetes puede hacerse en toda la República Mexicana y en 192 países.