Los árboles pulmones del planeta

Estos últimos días, hemos sido testigos de la ola de calor que ha impactado en todo el país. Las temperaturas han logrado alcanzar niveles de 42 grados, con sensación térmica de un mayor rango si hablamos de la Península de Yucatán. Salir a la calle después de las once de la mañana sin protección, dígase: bloqueador solar, sombrilla, ropa cómoda y un cargamento de agua considerable, podría ser una actividad riesgosa que nos conduzca a un golpe de calor. Los ventiladores y aires acondicionados han trabajado jornadas críticas que seguramente se verán reflejadas en los bolsillos de los yucatecos, cuando el recibo correspondiente de luz se haga presente en el hogar. Por otro lado, vecinos del sur, que viven en casas de láminas y que difícilmente tienen la oportunidad de refrescarse con un aire acondicionado, sufren días extremos en una vivienda que es semejante a un horno.

Mérida se ha convertido en estos últimos años en una plancha urbana, las construcciones han ido acabando con la vegetación, sin que esto cause algún tipo de conciencia en la población. Hace poco tuve la oportunidad de ser testigo del pleito cotidiano entre vecinos por la vida de un árbol. Dicho árbol fue cortado, matado de raíz, sus hojas servían de abono, traía sombra, frescor, purificaba el aire, daba hogar a gran variedad de especies de aves, entre otros beneficios, pero se le consideró basura. Hoy, en su lugar, hay una plancha de concreto, es verdad que ya no hay hojas regadas -fundamento que dio pie a que mataran al árbol-, ahora hay un piso de concreto que avienta bocanadas de calor. Es importante recalcar que los árboles no sólo producen el oxígeno que respiramos, sino también, aminoran los efectos del cambio climático.

Si hablamos de lo que le estamos haciendo al planeta con nuestra falta de conciencia, tenemos que hablar necesariamente de los taladores de árboles que han existido desde tiempos inmemoriales y que son protagonistas de la deforestación del planeta. La deforestación se refiere al hecho de talar indiscriminadamente un bosque eliminándolo por completo. Una realidad triste, decepcionante y, sobre todo, preocupante, es ver que los bosques están desapareciendo a un ritmo -según estudios- de 27 campos de fútbol por minuto, es impresionante tan sólo la mención.

Pero, ¿qué es la degradación de un bosque? Tan simple como decir que ya no funciona bien, la salud de ese bosque se va reduciendo hasta que ya no puede sustentar a la vida silvestre. Desde luego que hay muchas causas para que un bosque se degrade: el cambio climático, incendios forestales, plagas, etc. Sin embargo, la principal causa de la degradación es la tala insostenible e ilegal. Sin embargo, hay esperanza para detener todo este mal que le estamos haciendo al planeta. Seamos conscientes e implementemos acciones para cuidar los árboles, como: evitar hacer fogatas en zonas boscosas, comprar madera procedente de plantaciones sostenibles, reciclar y consumir menos el papel y el cartón.

Se tú el protagonista de la reforestación, no perdamos más el tiempo y cuidemos nuestro planeta que es el único hogar que tenemos.