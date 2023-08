La desesperada carrera por sentarse en la silla presidencial

En esta temporada de campañas electorales escuchamos las 24 horas del día, por todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, a los precandidatos y precandidatas que desean sacrificarse por el bienestar de la nación, no tienen empacho en desbocarse con su verborrea. Por ejemplo, oímos en boca de algunos de ellos decir que no nos dejemos engañar por los demagogos, ya que la estatura moral de los individuos está más allá del ambiente de honestidad.

Manifestamos que ciertas anomalías no son más que un reflejo de la poca conciencia y responsabilidad de algunos “salvadores de la patria”, que lejos de salvaguardar al pueblo proporcionándoles el bien colectivo, se esmeran en llevarlo al abismo.

Es triste observar el panorama de agresividad que impera en México. Algunos quieren creer que el país tomó la mano de la alquimia y todo se ha “trasformado”. Otros tantos tienen fe en las alianzas políticas como estrategias para ganar votantes en las urnas. Los pleitos, acusaciones, difamaciones, incluso violencia política en razón de género se dejan sentir con mayor ahínco en los medios de comunicación, y se contagia el acalorado ambiente político a los ciudadanos, que tendríamos que estar analizando propuestas de los precandidatos y no escuchando los egos de los líderes políticos. Pero estas no son situaciones que estén pasando ahora, al parecer el juego sucio siempre ha estado presente, como sigue vigente la violencia en las calles, la inseguridad, la pobreza, la gente desaparecida, entre otras cosas. No hay alquimia sin conciencia, para que se genere un cambio positivo en el país debemos ser portadores de ese cambio y no dejar en las manos de líderes sin conciencia las riendas de nuestro hermoso país.

Nos espera un largo camino de lucha para lograr el entendimiento entre la ciudadanía en virtud de que continuamos con mentalidad primitiva. La evolución espiritual ha quedado delegada, circunstancia que provoca profundo pesar en el ánimo del respetable lector.

Ratificamos que estos precandidatos y precandidatas que hablan de llevar las riendas del país, igualmente como las generaciones del presente y futuras, tomen conciencia de que los aciagos días por los que se debate México, terminen y haya un mejor destino para el desarrollo de las relaciones humanas tan necesarias, así como importantes.