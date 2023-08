“La Nube”, arte y creatividad

El 2 y 4 de agosto, en el Centro Cultural Olimpo y el Centro Cultural del Mayab, respectivamente, se llevaron a cabo eventos artísticos de danza oriental, del espacio creativo: “La Nube” -un espacio de creación y formación artística, especialmente dedicado al desarrollo artístico y personal de mujeres adultas-. Los que tuvimos oportunidad de asistir a estos eventos, contemplamos un espectáculo dinámico, atractivo, de arte y creatividad arriba del escenario. Con auditorios llenos, las bailarinas transmitían al público asistente el entusiasmo con que ellas interpretaban sus bailes orientales. En estas presentaciones las bailarinas/ alumnas que participaron fueron: Denni Bolívar, Karla Rejón, Naama Cruz, Amáryliz Mena, Lupita Sagredo, Pamela Williams, Ingrid Mengelle, Alejandra Torres, Ixtabay Ilizaliturri, Lorena Ruiz, Silvia López, Isabel López y Beatriz López. La dramaturgia del espectáculo fue realizada por la actriz y directora Lupita López, de igual manera se contó con la presencia especial de la bailarina invitada Manisha Urias. La dirección general y coreográfica estuvo a cargo de Azul Alonso López.

Por otro lado, para los que conocemos poco esta disciplina, nos pusimos en contacto con la creadora de tan atractivo programa, Azul Alonzo López, maestra, bailarina y coreógrafa egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y contemporánea del INBA, y con una de las bailarinas/alumnas Denni Bolívar, para que nos ampliaran la visión de las danzas orientales:

-Azul, un gusto poder platicar contigo, explícanos, ¿qué es la danza oriental?

-Es una forma de llamar a la danza de espectáculo nacida en Egipto, aunque en “La Nube” también incluimos en el taller el estudio de danzas folclóricas y nativas de ésta y otras regiones del medio oriente.

-Hay gente que nunca tuvo la oportunidad de realizar ningún tipo de baile cuando la juventud era su principal aliado, ¿se puede encauzar esta inquietud en la edad adulta?

-Sí, de hecho, es muy recomendable tener actividades físicas en la edad adulta. Existen estudios que comprueban los beneficios de la danza en las personas adultas, se ha comprobado que ejercicios leves (como la danza oriental o el yoga) mejoran la eficiencia neuronal y muscular en las personas mayores. Por ello, en “La Nube” nos pareció tan importante enfocar nuestro trabajo a que mujeres adultas puedan seguir desarrollándose física y emocionalmente a través del movimiento y la danza.

-Las alumnas tenían un brillo muy particular, y se notó el entusiasmo y las ganas de lucir en el escenario, ¿esto es lo que genera este tipo de danza?, ¿la exteriorización de la alegría innata del ser?

-Qué hermosa forma de describirlo. Yo creo que la danza sólo es el medio, en realidad nuestro objetivo es que las alumnas puedan encontrarse con ellas mismas y con su cuerpo a través del movimiento, al mismo tiempo que generamos una comunidad de mujeres que pueden dar apoyo y seguridad.

-Por otro lado, Denni Bolívar, nárranos ¿cómo fue tu experiencia siendo parte de este taller?

-Bailar danza árabe me ha conectado con la libertad, me ha ayudado hacer las paces con mi cuerpo, a reconocerlo, respetarlo, agradecerle a diario que me sostenga y a expresar emociones a través del movimiento.

NOTA: “La Nube” se ubica en la calle 80 #451j x 45 y 43, colonia Centro, en horario vespertino. Agradecemos al Novedades de Yucatán esta entrevista y su apoyo al arte hecho por mujeres en Yucatán.