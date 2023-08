Huracán, presagio de tragedia

Cómo olvidar que “Gilberto” es considerado uno de los huracanes más devastadores registrados en el Océano Atlántico en los últimos tiempos, ya que a las 12 pm, del 14 de septiembre de 1988, tocó suelo por la comisaría X-can (Chemax), en oriente del Estado, y afectó a las 3 entidades de la Península. Dicen los que saben, que los huracanes son tormentas que aun siendo de categoría baja, pueden llegar a ser la pesadilla de cualquier lugar al que impacte. Ese fue el caso de “Gilberto”, una tormenta tropical que llegó a convertirse en el huracán del siglo XX.

La gestación de este monstruo ocurrió el 3 de septiembre de 1988, y se encontraba en el Atlántico, muy cerca de las costas de África. Para ese entonces la vida en la Península seguía sin contratiempos, con sus rutinas diarias, sin imaginar que se estaba en la antesala de una catástrofe. Las noticias se dejaban escuchar y las personas confiaban en que, el entonces ciclón tropical, no impactaría. Sin embargo, los meteorólogos estaban sorprendidos de las dimensiones y la velocidad con la que se movía “Gilberto”, señalaban que su magnitud era descomunal, su recorrido era en mar abierto y de a poco las aguas cálidas del Caribe lo fueron alimentado hasta convertirlo en categoría 5, la máxima para huracanes. Para ese entonces los yucatecos comenzaron a despabilar su escepticismo e iniciaron las compras de pánico, aseguraron puertas y ventanas, pero ahora con el ambiente del desespero. En una semana el “huracán asesino” azotó una docena de países dejando muerte y destrucción a su paso. Algunos especialistas señalaban que tardó 13 horas en cruzar del Caribe al Golfo de México, modificando todo a su paso.

En la ciudad de Mérida los estragos fueron muchos, así como en la costa, desolador panorama e imborrables huellas para la población, debido a que se perdieron vidas, no obstante los desesperados esfuerzos que hicieron los cuerpos de rescate para salvarlas, numerosas casas se derrumbaron en cuestión de minutos, como si la naturaleza misma estuviera enfurecida con el género humano. Hoy, a la comunidad le preocupa si la ley en materia de construcción, los funcionarios que la aplican la consultan antes de autorizar las licencias.

No es nuevo que algunas empresas malintencionadas, indebidamente construyan casas con material no óptimo en calidad, evidentemente para aumentar sus ganancias sin importarles que con un soplido se caigan. Hay que estar consciente de que los fenómenos naturales son impredecibles y es vital la tarea de mantenimiento en las construcciones para conservarlas y asegurar el eficiente servicio a través de los años, no hacerlo es limitar su utilidad por el deterioro natural del uso y otras circunstancias en la acción destructora.

Por otro lado, este fenómeno de la naturaleza nos dio grandes lecciones, sin embargo, es preciso hacer conciencia de que una parte del despertar de los huracanes surge del maltrato que le estamos provocando al planeta. El cambio climático es un hecho y está alterando su comportamiento. Estos fenómenos están llegando con mayor intensidad cuando tocan tierra. Emprendamos acciones para generar mejoras, no se trata de hablar, se trata de accionar y movilizarnos, recordemos que el planeta tierra es el único hogar que tenemos y debemos cuidarlo.