Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización

El 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización y hablar del tema es tratar un rezago importante en el ámbito de la educación. Primero que nada, dejemos en claro el significado de alfabetización: básicamente es la enseñanza de la lectura y la escritura de una lengua a una persona.

Los índices de analfabetismo en el país son verdaderamente alarmantes. De acuerdo con estadísticas del Inegi, hay cerca de 5.4 millones de personas analfabetas, y de este porcentaje la balanza se inclina a favor de las mujeres, es decir, hay menos hombres analfabetos. En un país donde la pobreza es un referente que parece no tener fin, las alarmas se encienden cuando miramos a las personas que no saben leer ni escribir.

Es inevitable hablar de los poderes que tejen el hilo que maneja este hermoso país, y es ineludible porque este par de problemáticas, en lugar de que se “trasformen” para una mejora, sólo quedan en promesas de campañas políticas. Un país sin educación es un país sin oportunidades de desarrollo. Los jóvenes que no tienen acceso a una educación básica terminan en trabajos temporales, desempleo, delincuencia, y están a merced de que el narcotráfico los engatuse. Son muy comunes las historias en donde los niños protagonizan la realidad de nuestro sector más marginado. La pobreza extrema que aún se vive en México obliga a los infantes a dejar la escuela y salir a buscar el sustento diario. Y de acá se desgajan tantos problemas de tipo delincuencial, pero pongamos en la mesa uno de los más comunes: los menores muchas veces caen en las manos de los tratantes de personas para ser vendidos.

No podemos cerrar los ojos y pensar que no pasa nada. Reflexionemos un poco, ¿te ha tocado en un semáforo en rojo un niño que pide limosna o que vende chicles? Parece mentira, pero sigue habiendo en las calles niños que no alcanzan los 10 años y están con su ropita sucia y su rostro desencajado trabajando para poder comer en el día. ¿Cuántos partidos políticos se han pasado la bandera del poder prometiendo el cielo y las estrellas? Sin embargo, la pobreza y los niveles de analfabetismo siguen siendo referentes. ¿No le convendrá a los gobiernos un país que no sepa defender sus derechos?

Viene a mi memoria una frase atribuida al Che Guevara: “Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar”. Por otro lado, y tal pareciera una ironía, resulta que en la Constitución Política Mexicana hay un artículo que versa de la siguiente manera: Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias”.