Revivimos el sentimiento

En México hay épocas en el año que no pasan inadvertidas, especialmente las relacionadas con las costumbres, romanticismo y festejos. Nos enorgullecemos de nuestra nacionalidad y si estamos fuera del terruño, florece hasta lo más profundo el pensamiento cívico. Evocamos la figura del cura Hidalgo, ya que cuando motivó al pueblo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se registró como un hecho por demás emotivo y patriótico “el grito de Independencia”, que se realizó en la población de Dolores, ubicada en Guanajuato.

Esta efeméride se ha instituido como fiesta nacional, por lo que el pueblo acude con alegría a presenciar el desfile. Septiembre, mes patrio y político porque el Presidente de la República en turno pronuncia su informe de trabajo. La noche del 15, cuando es la ceremonia del grito, no ha perdido su esencia mexicana y es estremecedor el sonido de la campana instalada en el Palacio Nacional, con la que el cura Hidalgo motivó al pueblo.

Recordemos que esa madrugada el cura Hidalgo fue advertido que la conspiración, donde pretendían desplazar a los españoles y que estaba programada para el 2 de diciembre de 1810, había sido descubierta, y tuvo que llamar al pueblo a la insurrección antes de lo previsto. Es importante mencionar que el estandarte utilizado para convocar a las masas a la lucha de Independencia fue la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Entre los héroes de la independencia están los curas Miguel Hidalgo y Costilla –“Padre de la Patria”- y José María Morelos y Pavón –“Siervo de la Nación”-; Ignacio Allende -mano derecha del cura Hidalgo-; Juan Aldama –pieza clave para el inicio de la Independencia-; Mariano Abasolo –declarado “Benemérito de la Patria”-; Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la corregidora de Querétaro, destacada mujer que participó en la conspiración de Querétaro. Y de ninguna manera olvidemos a esos miles de indígenas que no sólo portaban palos, lanzas, hondas y machetes, sino que albergaban en el corazón la esperanza de un México libre. Todos significan hoy el incentivo y la justificación de los afanes para lograr la necesaria unidad de las y los mexicanos que siguen luchando con decisión y coraje cívico por las más elevadas causas de la Nación, por el bienestar total del pueblo, por su Independencia, libertad, democracia y su soberanía. No importa la ideología, credo o posición económica, pues el individuo que ha nacido en México y no respeta sus símbolos, no puede llamarse mexicano.

El cura Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811, lo excomulgaron y fusilaron en Chihuahua. Además, lo decapitaron y desmembraron. La lección que quisieron dar los españoles a los insurrectos fue en vano, el “Padre de la Patria” ya había sembrado en el corazón del pueblo el derecho a su libertad.

La Independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.