Santa Teresa de Calcuta, admirada en todo el orbe

Agnes Gonxha Bojaxhiu, religiosa albanesa nacionalizada india, Premio Nobel de la Paz en 1979, dejó de existir en el año de 1997. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con cientos de centros en todo el mundo, para ayudar a “LOS MÁS POBRES DE LOS POBRES”. Atendió a moribundos no importando si profesaban el cristianismo u otra religión, ella decía: “Para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a la que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material: el desprecio que los marginados reciben de la sociedad, es la más insoportable de las pobrezas”.

Nació y creció en el seno de una familia católica albanesa, la profunda fe de su madre despertó la vocación en Agnes de misionera a los pocos años de edad, y siendo una niña ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde empezó su actividad de asistencia a los necesitados. Impresionada por las noticias de un misionero en Bengala, a los 18 años se retiró para siempre de su ciudad natal y se encaminó hasta Dublín para profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como deseaba ser misionera en la India, se embarcó hacía Bengala, donde cursó sus estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar.

Tuvo la dicha de que, en 1986, Juan Pablo II la visitara en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, que ella creó, muy famosa en Calcuta, llamada también Casa del Moribundo. En los años siguientes continuó su dinamismo en la lucha por mitigar el dolor ajeno, pero tristemente su salud comenzó a deteriorarse y en 1989 fue intervenida quirúrgicamente para implantar un marcapasos, en el año de 1993 tuvo otras intervenciones y contrajo la malaria en Nueva Delhi. Convenció al papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano.

La Santa Sede la designó representante ante la “Conferencia Mundial de las Naciones Unidas”, llevada a cabo en México, en 1975, en ocasión del año Internacional de la Mujer.

Hoy que recordamos a esta incansable mujer, nos quedamos a reflexionar, con uno de tantos de sus pensamientos: “La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros, en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia sea feliz”.