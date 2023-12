Con entusiasmo esperamos el 2024

Ante el cercano inicio del esperado año 2024, felicitamos y expresamos votos por el bienestar de los lectores de Novedades Yucatán. Comenzamos otra etapa de lucha, la cual inspira a que continuemos por los mismos senderos de profesionalismo que desde el principio nos hemos propuesto: La de servir a la comunidad, desde esta sección de información y comentarios —compromiso insoslayable— y darles las gracias por leer esta columna, en la que tratamos de servir a las mejores causas, luchamos por la verdad porque somos los voceros del pueblo y la confianza que nos han demostrado es vital para seguir con más firmeza.

En este año 2023, seguramente muchos vieron realizados sus anhelos, habrá quienes, en su afán de enmendar los errores, ofrezcan actos de humildad para reconfortar el espíritu.

Observamos con honda preocupación que en distintas regiones del planeta, las naciones fuertes cometen injusticias contra los débiles, vivimos un ambiente regido por el temor, la discordia y cuando llega ante nosotros el testimonio de que los gobernantes se aferran en prolongar el panorama de opresión, coartando la libertad que necesitan los hombres en su desesperada búsqueda por mejorar sus circunstancias en todos los órdenes, llegamos a la firme compresión del valor moral que entrañan las doctrinas de los grandes pensadores, cuando nos advierten la inaplazable necesidad de que no se limiten los esfuerzos de los habitantes empeñados en aliviar su dignidad humana, la que sólo se conseguirá mediante la aceptación consciente y generosa de un compromiso que implica los más altos fines, dentro del favorable clima de la independencia, que es justamente el de la democracia.

Siendo conscientes de que el año 2023 se pintó de sangre a nivel mundial, y que la violencia fue protagonista de conflictos nacionales e internacionales, es importante mencionar algunos de los acontecimientos positivos que este año nos brindó: en medicina, hubo avances importantes, como lo es el de una pastilla experimental para la leucemia. Esta pastilla obtuvo resultados favorables en Estados Unidos, y se espera su aprobación para el próximo año. Por otro lado, el influencer James Stephen Donaldson, originario de Kansas, Estados Unidos, y conocido en las redes sociales como Mr. Beast, con ayuda de patrocinadores regaló 20 mil pares de zapatos a niños en el continente africano, así como la construcción de 100 pozos de agua en diferentes países de África. Acciones como éstas nos inspiran a encarar el próximo año haciendo el compromiso de dar antes de recibir.

Y si hablamos de la mujer en este año, nos damos cuenta que el índice de violencia que sufren continúa y es lamentable. Sin embargo, hay datos que indican que ha aumentado el número de mujeres que ocupan puestos de liderazgo político. En México, lo más probable es que en las próximas elecciones presidenciales una mujer sea la elegida para dirigir el país. Lo anterior, no quiere decir que no se siga manifestando la violencia machista en el interior de los partidos políticos que deterioran la voz de la mujer y sus conocimientos, no permitiendo ver un cambio social definitivo que nos haga justicia de una vez y para siempre.