Para las personas que valoramos el respeto a la vida del ser humano en cualquier etapa de su desarrollo, desde la gestacional hasta el ocaso, celebramos que en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia haya dado marcha atrás a la polémica demanda de Norma McCorvey, alias Jane Roe, que logró que en esa nación el aborto se hiciera legal desde 1973.

El Tribunal Supremo analizó la constitucionalidad del supuesto derecho al aborto para dejar por sentado que ese derecho no está consagrado en su Constitución, no existe el derecho al aborto; sin embargo, para ser congruentes con la soberanía de los estados, y no invadiendo al Poder Legislativo, a partir de este fallo cada estado con sus mayorías representadas en los Congresos tomará la decisión sobre el tema sea para prohibir o permitir el aborto.

No omitimos comentar que en los estados de la Unión Americana cuentan con causales de exclusión de la pena en varios supuestos como el de violación, por ejemplo, un argumento al que suelen recurrir para justificar la legalidad del aborto, cuando de todos es sabido que no es necesario, ya que si de ello se tratara la mujer violada puede acceder a un aborto sin problema -aunque queda a juicio de cada una- pues muchas han optado por tener a su bebé aun bajo dichas condiciones.

Quien conoce la historia de Norma McCorvey sabe que su demanda se basó en una mentira, fue asesorada y representada por abogadas con un interés particular por la legalización del aborto. Norma lo declaró muchas veces antes de su muerte, se convirtió en una activista por la vida y dijo que se arrepentía de haber sido un peón en ese proceso. También dijo que el aborto no ayuda a ninguna mujer.

A la decisión del Tribunal se han sumado ya 13 estados prohibiendo el aborto y se espera que otros más tomen la misma medida, con lo cual muchas clínicas abortistas tendrán que cerrar sus puertas.

Esta noticia ha polarizado a buena parte de la sociedad americana, pues algunas personas consideran que es un retroceso en la lucha por los derechos de la mujer, y nosotros nos preguntamos: ¿Cuáles derechos? No existe el derecho a matar a otra persona, hablan con tanta ligereza de exterminar a los bebés engendrados que nos cuesta creer que puedan defender esa postura, como si no fueran capaces de comprender que a partir de la concepción se inicia una vida nueva, de un ser diferente a cualquier otro que haya existido o exista y que por lo tanto tiene -éste sí- un derecho como cualquiera a vivir, que debe de ser protegido y tutelado por ser el precursor del goce de los demás derechos.

¿Será que las mujeres no se enteran de que el aborto no puede ayudarles de ninguna forma?, que el hecho de acabar con la vida de un ser indefenso les pasará factura, y que aquí los únicos que ganan son quienes lo promueven porque hay mucho dinero en juego.

Gran anuncio han hecho algunas compañías para solidarizarse con las mujeres que quieran abortar, pues están dispuestas a pagar por los gastos si se tienen que trasladar a estados donde sea legal. ¿Acaso no se dan cuenta que de “hermanos de la caridad” no tienen nada? Le sale más barato a una compañía pagar por un aborto que cuidar de una empleada embarazada, a quien luego tendrán que cubrir su indemnización por maternidad y prescindir por unos meses de sus servicios teniendo que reemplazarla.

La experiencia de Estados Unidos nos renueva la esperanza, esperemos ver pronto en México a unos ministros tan determinados como ellos para darle el lugar que merece la vida de un ser humano.