En los años que lleva de gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han visto numerosos cambios en el gabinete; en casi todas las secretarías más importantes personajes han llegado al puesto y se han ido para ocupar otros sitios, con lo cual sus discursos de toma de protesta quedan muy huecos cuando prometen tanto y sin más dejan sin cumplir lo ofrecido.

Tal es el caso de la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien sustituyó en el cargo de Secretario de Educación (SEP) a Esteban Moctezuma en 2020 y que ahora de nueva cuenta registrará un cambio; organizaciones bien reconocidas a nivel nacional han reprobado y catalogado como gris su paso por la SEP.

Lo cierto del caso es que, a juzgar por lo que se ve, los colaboradores de AMLO no están en el ejercicio de un puesto público por hacer de México un mejor país, sino que utilizan sus cargos para tener el poder de gestionar intereses muy personales que les permitan continuar escalando posiciones; ya hemos visto también que en este gobierno el currículum vitae importa muy poco, pues no contratan a personal calificado, sino a sus amigos, incluso el Presidente ha llegado a denostar y a burlarse de los mexicanos que quieren sobresalir formándose académicamente para llamarnos “aspiracionistas”.

La osadía ha llegado aún más lejos, pues ahora los mexicanos ni siquiera tendrán la oportunidad de formarse como es debido, pues no existe un compromiso por la educación, antes bien, se han dedicado a debilitar todo lo que de ella emane, existe un rezago enorme que según las personas más entendidas nos tomará más de 10 años retomar para estar como antes de que iniciara la dichosa cuarta transformación; hay gran deserción escolar y los maestros no cuentan con las herramientas suficientes para recuperar el aprendizaje ni con los apoyos para tener escuelas dignas ,y qué decir de la transparencia en la institución, simplemente que no existe, según las declaraciones de Educación Con Rumbo.

Por otro lado, la Unión Nacional de Padres de Familia constantemente ha estado alzando la voz para llamar la atención de todo lo que es posible mejorar en la SEP, alertando desde hace años de este debilitamiento que ya se veía venir y que resultó magnificado por la pandemia, la falta de transparencia, de recursos, de un secretario bien calificado y comprometido con la educación de los mexicanos como el puerto seguro y firme para detonar las oportunidades de crecimiento personal y económico para el pueblo, que lo único que ha obtenido son negativas y puertas cerradas al diálogo.

Delfina deja a la educación del país sin rumbo, sin planes ni programas de estudios terminados, tan sólo ocurrencias y experimentos educativos que poco o nada han abonado al desarrollo de los educandos.

¿Quién tomará su lugar? Lo que hasta ahora se sabe es que será otra mujer, según lo dicho por AMLO en su mañanera, quién está claramente más preocupado por la campaña súper adelantada de quién ya está “coronada” como la candidata al Gobierno del Estado de México.

¿Y la Educación? Esta no importa, les conviene mantener al “pueblo bueno y sabio” ignorante, pues sólo así los pueden adoctrinar según su conveniencia.