Es indiscutible que estos dos años de pandemia han modificado para muchos nuestra forma de actuar y dinámicas habituales; baste ver como ejemplo cuánta gente que va sola en su vehículo lleva puesto el cubrebocas o personas que ya casi como un “toc” (trastorno obsesivo compulsivo) se desinfectan las manos a cada rato aun no habiendo tocado nada, estos dos ejemplos son por decir lo menos, porque hay otros factores que nos están restando la energía para seguir nuestro día con dinamismo y efectividad, en muchos casos hay personas que se sienten apáticos, sin ánimo, desganados, con malestares o debilitados, sí este es tu caso, sigamos el consejo de la reconocida psiquiatra Marián Rojas Estapé, que nos invita a analizar de una forma sencilla 5 aspectos de nuestra vida que son muy importantes y que de allí se pudiera desencadenar este sentir que nos resta la energía para vivir.

A saber son: el sueño, la alimentación, nuestra movilidad, nuestros pensamientos y las personas que nos rodean.

Para revisar el tema del sueño, veamos cómo estamos descansando, no sólo es cuestión de las horas que dormimos sino de tener un sueño reparador que nos permita ser más productivos, revisemos también que tanto estamos frente a una pantalla antes de dormir y cuáles son los pensamientos que nos llevamos a la cama, si no son positivos, estos tendrán un efecto negativo en nuestro sueño, y para cambiar esta situación podemos hacer un acto de agradecimiento o traer a la memoria algo positivo que hayamos vivido en nuestro día.

¿Cómo va nuestra alimentación? Porque si ésta es poco saludable nos produce inflamación, que incluso llega al cerebro causando, falta de energía, apatía, tristeza o irritabilidad; hay alimentos que nos sientan muy mal, por lo que hay que cuidar lo que nos llevamos a la boca y procurar comer más sano.

¿Somos activos o sedentarios? Si hacemos deporte, estimulamos una hormona conocida como BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, con lo cual se genera una sustancia clave que baja la inflamación y potencia y mejora las conexionessinápticas neuronales que nos ayudan a conseguir un estado de bienestar, todos necesitamos producir endorfinas. ¿Cómo es tu “Pepe Grillo? Es decir, esa voz interior que a lo largo del día va comentando nuestra vida, ¿Te trata bien? Porque si no lo hace y se dedica a boicotear tus impulsos, frena yhaz un diagnóstico, pues nuestros pensamientos negativos tienen el poder de llevarnos al fracaso, si esa voz no te ayuda a salir adelante empieza a ejercitar lo contrario, analizando los dones que hay en tu vida, hay que ser objetivos, por supuesto, pero en la vida no todo es malo, y lo malo que hay con nuestra actitud se puede cambiar o mejorar.

Y, por último, las personas que nos rodean. Hay algunas personas a quienes les hemos dado la “autoridad” de cambiar nuestra vida de una forma muy negativa, nos intoxican de cortisol con su presencia, con un mensaje, incluso con traerlos a la mente o rememorar escenas que nos han hecho daño, en cuestión de segundos nos apagan, nos vacían la energía por lo cual hay que encontrar a nuestras personas vitamina, porque ellas nos inyectan la oxitocina que potencia el sistema inmune y potencian nuestro bienestar también en segundos, por ejemplo, un abrazo de una persona vitamina en 8 segundos logra esta magia.

Recupera tu energía para ser la mejor versión de ti y ayudar a los demás siendo una persona vitamina para otros.