Si defendemos al INE, también al país

El 13 de noviembre salimos a defender a la institución que más confianza le tenemos los mexicanos para que sigamos teniendo democracia en nuestro país: el Instituto Nacional Electoral (INE).

La arrebatada respuesta del Presidente para los cientos de miles que nos manifestamos en toda la República ya nos da el indicio de que “siente pasos en la azotea”, no puede ocultar su molestia y recurre a la denostación con los calificativos que nos dirige, hace el ridículo exponiendo cifras manipulables como si estuviéramos en los setentas, cuando hoy la información no sólo la tenemos en vivo, en tiempo y forma, sino que además los ciudadanos somos los reporteros de lo que está ocurriendo en cada sitio del país, sin maquillaje, con imágenes reales, con drones que captan la cantidad de personas que nos manifestamos; sus datos no sólo no cuadran, también lo exhiben.

Los ciudadanos que salimos en defensa del INE no gastamos dinero del erario para tal manifestación, no tuvimos que llevar acarreados, ni tener que gastar en jugos y tortas, no tuvimos que pagar miles de pesos en convocar, sino que activamos las redes sociales para darnos cita en cada ciudad, y el resultado habla por sí solo, claramente hay un rechazo a la reforma electoral y este rechazo no precisa de violencia, los manifestantes somos gente educada que no vandalizamos, agredimos o lesionamos nada ni a nadie a nuestro paso.

¿Qué sigue después de la manifestación? Contactar a nuestros legisladores para que rechacen dicha reforma, porque aunque entendemos que cualquier ley es perfectible, ésta daría un retroceso a todo lo ganado y que tanto ha costado.

Los errores de la propuesta son graves para la democracia de México, quitarles financiamiento a los partidos no dará poder al pueblo, sino poder a quienes tienen el dinero para financiarlos, no es secreto que ya vivimos en un narco estado.

Nuestra seguridad nacional ha sido vulnerada, los hackeos al Ejército lo demuestran fácilmente. Tener voto electrónico es darle un cheque en blanco a los que pueden alterar las cifras y también les quita el poder a los ciudadanos de contar voto por voto y casilla por casilla. Lamentablemente, nuestro país no garantiza la seguridad del voto por este medio -no vivimos en Dinamarca.

La reforma propuesta no empodera al pueblo, aunque así lo manifieste, sino que sirve al partido con más poder, si los consejeros electorales los elige el Gobierno ya podríamos imaginar a sus candidatos a modo; se oye muy atractivo eliminar a los plurinominales, pero conlleva el riesgo de la creación de listas estatales eliminando a todos los diputados de mayoría relativa.

¿Por qué tanta prisa de reformar la ley sin la opinión de expertos, funcionarios y ciudadanos en distintos foros para tal efecto? Claro, estamos a las puertas de elecciones en estados y la tan esperada del 2024, tienen prisa porque ahora siente Morena que tiene la sartén por el mango… más adelante quizá no.

Señor Presidente, el INE es de los ciudadanos, no de usted, y aunque nos llame “racistas, clasistas, hipócritas y antidemocráticos” sólo escupe para arriba, sus mentiras lo dejan cada día más al descubierto, y aunque sabemos que le conviene mantener a la gente que vota por usted engañada e ignorante, tenemos la esperanza de que cada día despiertan más conciencias para verle tal cual es.